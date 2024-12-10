Происшествия 10.12.2024 в 17:32

В Улан-Удэ убийце младенца вынесли мягкий приговор

Девушка получила 2 года в колонии-поселении
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ убийце младенца вынесли мягкий приговор
Фото: freepik.com
Советский райсуд Улан-Удэ вынес приговор в отношении 18-летней девушки, которая обвинялась в убийстве новорожденного ребенка.

Напомним, преступление произошло в сентябре этого года. Как сообщали ранее в Следственном комитете Бурятии, обвиняемая проживала в частном доме с родителями и скрывала от них свою беременность. Раним утром 16 сентября во дворе дома она родила мальчика. Младенца девушка выбросила в выгребную яму туалета и забросала землей. Позже о случившемся она рассказала подруге, а та сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.

Как сообщили в пресс-службе Советского райсуда, в ходе рассмотрения дела девушка полностью признала вину. По инкриминируемой ей 106-й статье УК РФ ей грозило до 5 лет лишения свободы. Однако наказывать строго подсудимую не стали, приговорив к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении. Приговор еще не вступил в законную силу.
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