Происшествия 11.12.2024 в 15:18

В Улан-Удэ обвиняемый пришел на суд с шокером

Опасный предмет был замаскирован под фонарик
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ обвиняемый пришел на суд с шокером
Фото: freepik.com
В Улан-Удэ судебный пристав не дал обвиняемому пронести на заседание суда электрошокер. Как рассказали в УФССП по РБ, происшествие случилось в Советском районном суде.

«Во время досмотра у 66-летнего гражданина, который прибыл в суд в качестве обвиняемого по статье «Кража», был обнаружен электрошокер, закамуфлированный под фонарик. За намеренное сокрытие запрещенных в суде предметов в отношении нарушителя был составлен административный протокол», - сообщили в Службе судебных приставов.
 
Как отметили в УФССП, с начала 2024 года это уже 19 случай обнаружения судебными приставами электрошоковых устройств у посетителей судов.

Теги
суд

Все новости

Житель Нижнеангарска выловил омуля на 300 тысяч рублей
11.12.2024 в 15:48
Жительница Улан-Удэ подобрала потерянный телефон и заработала «уголовку»
11.12.2024 в 15:42
«Он понимал, что творил с ней»
11.12.2024 в 15:28
Молодожены Бурятии получили более пятисот сертификатов на медицинское обследование
11.12.2024 в 15:22
В Улан-Удэ обвиняемый пришел на суд с шокером
11.12.2024 в 15:18
Бурятские фермеры будут улучшать генофонд животных
11.12.2024 в 14:56
Депутат горсовета Улан-Удэ присоединился к акции по популяризации бурятского языка
11.12.2024 в 14:23
В Бурятии построят крупный тепличный комплекс
11.12.2024 в 14:13
В Бурятии раскрывают менее половины преступлений
11.12.2024 в 14:07
Все больше спасенных жизней
11.12.2024 в 12:44
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 декабря

Читайте также
Житель Нижнеангарска выловил омуля на 300 тысяч рублей
На мужчину возбудили уголовное дело
11.12.2024 в 15:48
Жительница Улан-Удэ подобрала потерянный телефон и заработала «уголовку»
Женщина не пыталась вернуть гаджет владельцу, а оставила его себе
11.12.2024 в 15:42
«Он понимал, что творил с ней»
Инвалида, убившего жену на глазах у детей, признали вменяемым
11.12.2024 в 15:28
В Заиграевском районе полностью сгорел гараж и крыша дома
Пожар произошел из-за короткого замыкания
11.12.2024 в 11:50
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru