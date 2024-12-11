Происшествия 11.12.2024 в 15:18
В Улан-Удэ обвиняемый пришел на суд с шокером
Опасный предмет был замаскирован под фонарик
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ судебный пристав не дал обвиняемому пронести на заседание суда электрошокер. Как рассказали в УФССП по РБ, происшествие случилось в Советском районном суде.
«Во время досмотра у 66-летнего гражданина, который прибыл в суд в качестве обвиняемого по статье «Кража», был обнаружен электрошокер, закамуфлированный под фонарик. За намеренное сокрытие запрещенных в суде предметов в отношении нарушителя был составлен административный протокол», - сообщили в Службе судебных приставов.
Как отметили в УФССП, с начала 2024 года это уже 19 случай обнаружения судебными приставами электрошоковых устройств у посетителей судов.
«Во время досмотра у 66-летнего гражданина, который прибыл в суд в качестве обвиняемого по статье «Кража», был обнаружен электрошокер, закамуфлированный под фонарик. За намеренное сокрытие запрещенных в суде предметов в отношении нарушителя был составлен административный протокол», - сообщили в Службе судебных приставов.
Как отметили в УФССП, с начала 2024 года это уже 19 случай обнаружения судебными приставами электрошоковых устройств у посетителей судов.
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