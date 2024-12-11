Происшествия 11.12.2024 в 15:28
«Он понимал, что творил с ней»
Инвалида, убившего жену на глазах у детей, признали вменяемым
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирской области инвалида, устроившего расправу над женой, которая отказалась возвращаться к нему, признали вменяемым. Об этом сообщает КП-Новосибирск со ссылкой на брата убитой женщины.
Егор (имя изменено), который в детстве лишился ноги, познакомился с Розой 12 лет назад. Они встретились на вокзале, где женщина работала кассиршей. У Розы тогда было двое сыновей от предыдущего брака, но мужчину это не смутило.
- Они стали жить вместе в другом селе, родили троих общих детей – дочку и двух сыновей. Завели большое хозяйство, вот только управлялась с ним сама сестра и дети: она баранов пасла, старшие сыновья дрова рубили. Но на жизнь Роза никогда не жаловалась - наоборот, заступалась за Егора, если кто-то его ругал за то, что он просто лежит дома. Она его жалела, защищала: «Что вы хотите, он инвалид», - вспоминает Руслан, брат Розы.
Летом 2023 года все изменилось: Егор внезапно купил в селе в 60 километрах от Омска маленький дом и перевез семью туда. Роза сначала родным не признавалась, насколько тяжело ей дался переезд, но спустя полгода на дне рождения призналась: «Тяжело, хочу жить в Ярково вместе с родными».
- Я после этого заказал «ГАЗель» и перевез ее и детские вещи в Ярково, мы сняли для сестры дом, - вспоминает Руслан. - Егор приехал к Розе, но на две недели: не захотел колоть дрова, чтобы топить печь. И потом еще пару раз наведывался, но Роза никуда уезжать из Ярково не хотела.
19 апреля 2024 года Егор приехал снова уговаривать 37-летнюю жену вернуться: оделся словно на свидание, привез подарок.
- Он пришел к Розе в черном костюме и с орхидеей – как на их первом свидании 12 лет назад. И набросился на нее с ножом на глазах у детей, которые были дома. Потом нам по характеру ран полицейские объяснили, что Роза пыталась убежать, добралась до ворот, но вырваться не смогла, - говорит Руслан.
Вырваться получилось у маленькой дочки Розы: девочка выбежала на улицу, где ее увидела одна из родственниц. Когда девочка объяснила, что случилась, сестра Розы поехала к ее дому. Но было уже поздно: Роза была мертва. Егор попытался кинуться на сестру Розы, но тут вмешался сосед, напугал его. Полицейские нашли Егора у реки: там он пытался покончить с собой.
Теперь ему предстоит ответить за убийство жены:
- Егора признали вменяемым, - рассказал Руслан. – Он понимал, что творил с собственной женой!
По закону Егору грозит до 15 лет лишения свободы:
- Дело передано в суд, мы ждем, когда назначат дату судебного заседания, - говорит Руслан.
Дети Розы пока находятся под опекой тети – сестры Розы.
- Мы будем оформлять опеку на мою маму, бабушку ребятишек: надо только решить вопрос с домом, где она с детьми будет жить, - объясняет Руслан.
Егор (имя изменено), который в детстве лишился ноги, познакомился с Розой 12 лет назад. Они встретились на вокзале, где женщина работала кассиршей. У Розы тогда было двое сыновей от предыдущего брака, но мужчину это не смутило.
- Они стали жить вместе в другом селе, родили троих общих детей – дочку и двух сыновей. Завели большое хозяйство, вот только управлялась с ним сама сестра и дети: она баранов пасла, старшие сыновья дрова рубили. Но на жизнь Роза никогда не жаловалась - наоборот, заступалась за Егора, если кто-то его ругал за то, что он просто лежит дома. Она его жалела, защищала: «Что вы хотите, он инвалид», - вспоминает Руслан, брат Розы.
Летом 2023 года все изменилось: Егор внезапно купил в селе в 60 километрах от Омска маленький дом и перевез семью туда. Роза сначала родным не признавалась, насколько тяжело ей дался переезд, но спустя полгода на дне рождения призналась: «Тяжело, хочу жить в Ярково вместе с родными».
- Я после этого заказал «ГАЗель» и перевез ее и детские вещи в Ярково, мы сняли для сестры дом, - вспоминает Руслан. - Егор приехал к Розе, но на две недели: не захотел колоть дрова, чтобы топить печь. И потом еще пару раз наведывался, но Роза никуда уезжать из Ярково не хотела.
19 апреля 2024 года Егор приехал снова уговаривать 37-летнюю жену вернуться: оделся словно на свидание, привез подарок.
- Он пришел к Розе в черном костюме и с орхидеей – как на их первом свидании 12 лет назад. И набросился на нее с ножом на глазах у детей, которые были дома. Потом нам по характеру ран полицейские объяснили, что Роза пыталась убежать, добралась до ворот, но вырваться не смогла, - говорит Руслан.
Вырваться получилось у маленькой дочки Розы: девочка выбежала на улицу, где ее увидела одна из родственниц. Когда девочка объяснила, что случилась, сестра Розы поехала к ее дому. Но было уже поздно: Роза была мертва. Егор попытался кинуться на сестру Розы, но тут вмешался сосед, напугал его. Полицейские нашли Егора у реки: там он пытался покончить с собой.
Теперь ему предстоит ответить за убийство жены:
- Егора признали вменяемым, - рассказал Руслан. – Он понимал, что творил с собственной женой!
По закону Егору грозит до 15 лет лишения свободы:
- Дело передано в суд, мы ждем, когда назначат дату судебного заседания, - говорит Руслан.
Дети Розы пока находятся под опекой тети – сестры Розы.
- Мы будем оформлять опеку на мою маму, бабушку ребятишек: надо только решить вопрос с домом, где она с детьми будет жить, - объясняет Руслан.
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