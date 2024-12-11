Житель Улан-Удэ до смерти избил соседа

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении ранее судимого жителя Улан-Удэ, обвиняемого в убийстве.Как рассказали в следственном ведомстве, преступление произошло вечером 8 октября. Обвиняемый на лестничной площадке многоквартирного дома распивал спиртное с соседом. Позже между мужчинами возникла словесная ссора. В ее ходе злоумышленник начал избивать собутыльника кулаками и ногами, нанеся множество ударов по голове и телу своей жертвы. Избитого мужчину доставили в больницу, но врачи оказались бессильны: от полученных травм потерпевший вскоре умер.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.