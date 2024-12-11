Происшествия 11.12.2024 в 21:11

В Улан-Удэ членов семьи участника СВО выселяют из квартиры

Об этом доложили президенту России Владимиру Путину
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Текст: Татьяна Жамсуева
В Улан-Удэ членов семьи участника СВО выселяют из квартиры

На ежегодном заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, который прошел 10 декабря был поднят вопрос о справедливости по отношению к участнику СВО, точнее к семье из-за выселения из служебного жилья, выделенного МЧС, Зоя Солдатова обратилась в Комитет с просьбой помочь в вопросе о выселении.

- К нам однажды в Комитет пришло обращение из Бурятии от Зои Солдатовой. Это жена солдата, её супруг 20 лет отработал в МЧС, дальше ушёл на пенсию, но началась специальная военная операция. Он, как гражданин нашей страны, пошёл защищать нашу страну, подписал контракт. В это время так получилось – да, они стояли в очереди на получение жилья, – что подали в суд, и дальше есть решение суда о том, чтобы выселить семью Солдатовых из служебной квартиры. Они жили в служебной квартире, стояли на очереди, но ещё фактически не получили. Дальше – решение суда. Судебные приставы не спешили выполнять решение суда, но даже на судебных приставов подали в суд признать незаконным бездействие, - доложила президенту глава «Комитета семей воинов Отечества» Юлия Белехова. 

- Странно, что участника специальной военной операции кто-то выселяет, да ещё через суд, из служебного жилья. Мне кажется, что мы столько со всех сторон предусмотрели всяких инструментов поддержки и ребят, которые жизнью рискуют ради Родины, и членов их семей, – удивительно, что у некоторых нет понимания важности этой работы. Странно даже. Дайте информацию, мы с этим тоже разберёмся, - сказал в ответ Владимир Путин.

В связи с этим 12 декабря руководитель «Комитета семей военнослужащих» РБ Ольга Лоцман и обратившаяся Зоя Солдатова прокомментируют сложившуюся ситуацию.

Фото: kremlin.ru

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В Улан-Удэ членов семьи участника СВО выселяют из квартиры
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