Происшествия 12.12.2024 в 12:32
В Бурятии у многодетной семьи сгорел дом
К счастью, в происшествии никто не пострадал
Текст: Андрей Константинов
Вечером 11 декабря в экстренные службы поступило сообщение о возгорании дома в селе Сотниково Иволгинского района. К месту вызова были направлены пожарные подразделения 6-го Иволгинского отряда ГПС РБ и пожарно-спасательной части МЧС Бурятии: 14 человек и 4 единиц техники.
«На момент прибытия пожарных огнём был охвачен второй этаж жилого дома. Возгорание на площади 40 кв.м. потушили за два часа. К счастью, никто не пострадал. В результате пожара огнём уничтожен второй этаж, обгорела крыша. Хозяева дома и их дети пока будут проживать у родственников», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.
«На момент прибытия пожарных огнём был охвачен второй этаж жилого дома. Возгорание на площади 40 кв.м. потушили за два часа. К счастью, никто не пострадал. В результате пожара огнём уничтожен второй этаж, обгорела крыша. Хозяева дома и их дети пока будут проживать у родственников», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.
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