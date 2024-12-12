В Бурятии у многодетной семьи сгорел дом

Вечером 11 декабря в экстренные службы поступило сообщение о возгорании дома в селе Сотниково Иволгинского района. К месту вызова были направлены пожарные подразделения 6-го Иволгинского отряда ГПС РБ и пожарно-спасательной части МЧС Бурятии: 14 человек и 4 единиц техники.«На момент прибытия пожарных огнём был охвачен второй этаж жилого дома. Возгорание на площади 40 кв.м. потушили за два часа. К счастью, никто не пострадал. В результате пожара огнём уничтожен второй этаж, обгорела крыша. Хозяева дома и их дети пока будут проживать у родственников», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.