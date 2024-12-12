В Улан-Удэ задержали профессиональную карманницу

МВД Бурятии рассказало о задержании в Улан-Удэ 62-летней неработающей горожанки цыганской внешности. Женщину подозревают в карманной краже. Сообщается, что «щипачеством» она занималась профессионально.«Злоумышленница была задержана сотрудниками уголовного розыска сразу после совершения преступления. Задержанию профессиональной карманницы способствовали грамотно выстроенные оперативно-розыскные мероприятия. За серию карманных краж женщина цыганской внешности, специализирующаяся на хищениях имущества и денег у пенсионерок, привлекалась к уголовной ответственности несколько лет назад», - рассказали в МВД.Как выяснили оперативники, подозреваемая ехала на маршрутке и похитила кошелек у вошедшей в салон 65-летней улан-удэнки. Подойдя к пассажирке и прижавшись, она расстегнула её сумку и вынула кошелек, а после вышла на ближайшей остановке. В частном секторе злоумышленница забрала из кошелька около трёх тысяч рублей и избавилась от него. Затем её задержали. Изъятые средства и кошелёк полицейские вернули хозяйке.