Жителю Мухоршибирского района дали 2 года колонии строгого режима за наркотики. Он хранил у себя наркотики и предоставлял свой дом для их употребления.

- Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228 УК РФ (приобретение, хранение наркотических средств в значительном размере), ч. 1 ст. 232 УК РФ (систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств), - сообщили в прокуратуре Мухоршибирского района.

Ранее судимый 49-летний мужчина приобрел и хранил у себя дома наркотики растительного происхождения и на протяжении нескольких месяцев предоставлял свой дом в селе Мухоршибирь для их употребления.

Мухоршибирский районный суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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