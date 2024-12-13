Происшествия 13.12.2024 в 13:45

Дом-интернат для престарелых в Хоринском районе не регистрировал своих постояльцев по месту жительства

Из-за этого они не могли оформить пособия и выплаты
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Текст: Служба информации "Номер один"
Дом-интернат для престарелых в Хоринском районе не регистрировал своих постояльцев по месту жительства

Дом-интернат для престарелых в Хоринском районе не регистрировал своих постояльцев по месту жительства. Из-за этого они не могли оформить пособия и выплаты. Прокуратура района провела проверку.

- Было установлено, что в доме-интернате находятся 106 постояльцев, большинство из которых являются инвалидами и проживают в учреждении постоянно. При этом 28 пожилых постояльцев находились в учреждении без регистрации по месту пребывания. Это ограничивало их права на получение федеральных и региональных пособий, а также осложняло процедуру получения необходимых документов, - сообщили в прокуратуре.

В связи с этим прокурор района внес представление начальнику межмуниципального отдела внутренних дел.

Граждане зарегистрированы по месту пребывания в социальном учреждении, три виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

 

Фото: Номер один

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