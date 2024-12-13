Происшествия 13.12.2024 в 15:17

Пропавшего 10 лет назад жителя Бурятии признали умершим

Мужчина бесследно исчез в тайге
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Текст: Андрей Константинов
Пропавшего 10 лет назад жителя Бурятии признали умершим
Фото: архив «Номер один»
Гусиноозерский городской суд рассмотрел гражданское дело по заявлению местной жительницы о признании ее супруга умершим.

Как сообщили в пресс-службе суда, в сентябре 2014 года муж женщины с группой мужчин уехал в тайгу для сбора кедрового ореха. Ночью он ушел из зимовья и не вернулся. До конца 2014 года пропавшего искали спасатели с собаками, однако поиски результатов не принесли.

Исследовав материалы гражданского дела и показания свидетелей, суд постановил требования женщины удовлетворить.
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