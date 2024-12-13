Пропавшего 10 лет назад жителя Бурятии признали умершим

Гусиноозерский городской суд рассмотрел гражданское дело по заявлению местной жительницы о признании ее супруга умершим.Как сообщили в пресс-службе суда, в сентябре 2014 года муж женщины с группой мужчин уехал в тайгу для сбора кедрового ореха. Ночью он ушел из зимовья и не вернулся. До конца 2014 года пропавшего искали спасатели с собаками, однако поиски результатов не принесли.Исследовав материалы гражданского дела и показания свидетелей, суд постановил требования женщины удовлетворить.