В Бурятии фермер бессмысленно заработал уголовку

В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже, случившейся на одном из городских рынков в середине ноября.Как рассказали в МВД Бурятии, 31-летний горожанин, занимающийся пошивом обуви, снимал деньги и положил на банкомат пакет с украшениями для унтов. После он уехал домой и только там вспомнил о забытом имуществе. Горожанин вернулся к банкомату, но пакета там уже не было. Ущерб составил 7 тысяч рублей.«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался 48-летний владелец личного подсобного хозяйства из Закаменского района, приезжавший в столицу Бурятии по делам. Мужчину задержали во время очередного визита в Улан-Удэ», - сообщили правоохранители.Выяснилось, что фермер подошел к банкомату и, проверив баланс на карте, прихватил забытый горожанином пакет. Уже по дороге, направляясь на такси к знакомым, мужчина заглянул внутрь и, увидев там украшения, не представляющие для него никакой ценности, избавился от пакета.Как отметили в МВД, ранее фермер к уголовной ответственности не привлекался. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело.