Происшествия 13.12.2024 в 17:05

В Бурятии едва не сожгли жителя села

Злоумышленника, готового поднести спичку к облитой бензином жертве, спугнули прохожие
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии едва не сожгли жителя села
Фото: скриншот видео
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении ранее судимого мужчины, обвиняемого в покушении на убийство с особой жестокостью.

Как рассказали в следственном ведомстве, вечером 18 сентября обвиняемый приехал в село Шабур, чтобы разобраться с местным жителем, к которому испытывал личную неприязнь. При встрече злоумышленник напала на мужчину, жестоко избил его до потери сознания, а затем облил бензином из канистры и собирался поджечь. Однако в этот момент мимо проходили местные жительницы. Опасаясь разоблачения, обвиняемый сел в машину и скрылся. Позднее его задержали дома в соседнем районе.

«Вину в попытке сжечь человека мужчина не признал, заявив, что, якобы, перепутал канистры и полагал, что обливает потерпевшего водой. Однако его версия опровергнута собранными доказательствами», - отметили в Следственном комитете.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, женщин, которые подняли шум и спугнули злоумышленника, отметили в полиции. За неравнодушие и гражданскую ответственность начальник ОМВД России по Заиграевскому району Баян Доржиев вручил им благодарности.
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