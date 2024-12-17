Происшествия 17.12.2024 в 15:36
Сибиряка посадили на 16 лет за убийство, а его «жертва» через полгода объявилась живой
«Убитая» женщина сама пришла в полицию и сообщила, что была на заработках
Текст: КП-Новосибирск
Мужчину обвиняют в двух убийствах, суд отправляет его в колонию на 16 лет. А спустя почти год выясняется, что одна из жертв жива и ни сном ни духом, что кого-то посадили за ее гибель. Это не сюжет фильма, а реальная история, произошедшая в селе Усть-Тарка Новосибирской области. И обвиненный в расправах 31-летний Михаил Миронов сейчас находится в колонии. Подробности выясняли корреспонденты КП-Новосибирск.
Михаил Миронов вырос в многодетной семье в селе Усть-Тарка. Жил с братьями, сестрой, мамой и отчимом. Отучился на тракториста-комбайнера, но по специальности никогда не работал. Всему виной серьезное заболевание.
- Миша был разнорабочим в селе: кому дрова поможет наколоть, кому картошку вскопать. Семьи своей у него не было, поэтому он жил с мамой и отчимом. Несколько лет назад его посадили за кражу телефона, - рассказала Анна, сестра осужденного. - Папа умер, когда Миша был в колонии. Когда брат вышел из колонии, начал пить.
Как рассказала на суде мама Михаила, когда мужчина выпивал, вел себя неадекватно.
- Он очень вспыльчивый, агрессивный, мог избить меня. Я боюсь его, - призналась мама мужчины.
Летом 2018 года из реки Тарки достали тело женщины. Эксперты установили, что на момент смерти погибшая была пьяна, а умерла от «механической асфиксии (утопление в воде)». Также у нее обнаружили синяки и травмы.
- Миша знал погибшую: они вместе пили. Перед тем, как ее нашли мертвой, она пришла к нашему дому, разбила окна и кричала, если Миша не придет к ней, она покончит с собой. Может быть, у них роман был, не знаю точно. Брат тогда ее оттащил от дома и все. Уверял, что больше не видел, - вспоминает Анна.
Тогда Михаил попал под подозрение: поругался с убитой женщиной, был мотив расправиться с ней. Однако доказать виновность мужчины следователям не удалось.
В 2023 году Михаил снова оказался в поле зрения правоохранителей, и опять речь шла об убийстве женщины - 47-летней знакомой его матери.
Вера 2 года отсидела в колонии за кражу, с двумя дочерьми и сыном не общалась, пила. После того как вышла из колонии, в 2022 году познакомилась с мужчиной, переехала к нему.
- Примерно 2-3 месяца мы жили хорошо, вместе ходили на рыбалку, занимались домашними делами. Но потом Вера стала пить, могла 4-5 дней не появляться дома, - описывал женщину на суде сожитель Веры. - В июле 2023 года она ушла из дома и не вернулась. Я искал ее, но без толку. Ранее ее видели дома у Михаила: они вместе пили.
Стали искать Веру и полицейские, но по другому поводу: после выхода из колонии она была под административным надзором, должна была ежемесячно приходить и отмечаться. Но не явилась.
Полицейские стали выяснять, что с ней случилось. И вышли на Михаила.
- Он был в тот день с Верой. Их зафиксировала камера видеонаблюдения. Они вместе шли на речку, а вот обратно он вернулся один. Я не знаю, что происходило на допросах, но брат написал явку с повинной и признался в убийстве двух женщин, - добавляет сестра Михаила. - Брата отправили в СИЗО. Но я не верила и до сих пор не верю, что он причастен хоть к одному из этих убийств.
СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Дело рассматривал Новосибирский областной суд.
- Мне дали 16 лет тюрьмы, хотя просили 17. Но я правда ее, Верку, не убивал. Помню, что в полиции на меня орали, что, если не подпишешь, будешь пожизненно сидеть. Вот я и подписал все, - писал Михаил своей сестре в письмах.
Это же пыталась доказать на суде и адвокат Михаила:
- Сторона защиты неоднократно обращала внимание на тот факт, что умысла на убийство у Миронова не было, труп не найден. При таких обстоятельствах невозможно судить о его виновности в умышленном убийстве, однако судом наши заявления не были приняты во внимание. Михаила приговорили к 16 годам лишения свободы. Мы подавали апелляционную жалобу, но приговор изменен не был, - рассказала Виктория Быкова, адвокат Михаила.
А спустя несколько месяцев после вынесения приговора Веру, считавшуюся убитой, заметили в селе.
- Она сама пришла в полицию и сказала, что была на севере на заработках. Сейчас эта женщина вроде снова пропала. Кто-то говорит, что уехала в Купино, кто-то - в Бердск, - продолжает Анна.
По словам Анны, когда она узнала о том, что Вера жива, поехала в Усть-Таркскую прокуратуру писать заявление, чтобы дело ее брата пересмотрели.
- Мне объяснили, что как раз сейчас решается вопрос о том, чтобы рассмотреть дело заново, - уточняет сестра Михаила.
Михаил Миронов вырос в многодетной семье в селе Усть-Тарка. Жил с братьями, сестрой, мамой и отчимом. Отучился на тракториста-комбайнера, но по специальности никогда не работал. Всему виной серьезное заболевание.
- Миша был разнорабочим в селе: кому дрова поможет наколоть, кому картошку вскопать. Семьи своей у него не было, поэтому он жил с мамой и отчимом. Несколько лет назад его посадили за кражу телефона, - рассказала Анна, сестра осужденного. - Папа умер, когда Миша был в колонии. Когда брат вышел из колонии, начал пить.
Как рассказала на суде мама Михаила, когда мужчина выпивал, вел себя неадекватно.
- Он очень вспыльчивый, агрессивный, мог избить меня. Я боюсь его, - призналась мама мужчины.
Летом 2018 года из реки Тарки достали тело женщины. Эксперты установили, что на момент смерти погибшая была пьяна, а умерла от «механической асфиксии (утопление в воде)». Также у нее обнаружили синяки и травмы.
- Миша знал погибшую: они вместе пили. Перед тем, как ее нашли мертвой, она пришла к нашему дому, разбила окна и кричала, если Миша не придет к ней, она покончит с собой. Может быть, у них роман был, не знаю точно. Брат тогда ее оттащил от дома и все. Уверял, что больше не видел, - вспоминает Анна.
Тогда Михаил попал под подозрение: поругался с убитой женщиной, был мотив расправиться с ней. Однако доказать виновность мужчины следователям не удалось.
В 2023 году Михаил снова оказался в поле зрения правоохранителей, и опять речь шла об убийстве женщины - 47-летней знакомой его матери.
Вера 2 года отсидела в колонии за кражу, с двумя дочерьми и сыном не общалась, пила. После того как вышла из колонии, в 2022 году познакомилась с мужчиной, переехала к нему.
- Примерно 2-3 месяца мы жили хорошо, вместе ходили на рыбалку, занимались домашними делами. Но потом Вера стала пить, могла 4-5 дней не появляться дома, - описывал женщину на суде сожитель Веры. - В июле 2023 года она ушла из дома и не вернулась. Я искал ее, но без толку. Ранее ее видели дома у Михаила: они вместе пили.
Стали искать Веру и полицейские, но по другому поводу: после выхода из колонии она была под административным надзором, должна была ежемесячно приходить и отмечаться. Но не явилась.
Полицейские стали выяснять, что с ней случилось. И вышли на Михаила.
- Он был в тот день с Верой. Их зафиксировала камера видеонаблюдения. Они вместе шли на речку, а вот обратно он вернулся один. Я не знаю, что происходило на допросах, но брат написал явку с повинной и признался в убийстве двух женщин, - добавляет сестра Михаила. - Брата отправили в СИЗО. Но я не верила и до сих пор не верю, что он причастен хоть к одному из этих убийств.
СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Дело рассматривал Новосибирский областной суд.
- Мне дали 16 лет тюрьмы, хотя просили 17. Но я правда ее, Верку, не убивал. Помню, что в полиции на меня орали, что, если не подпишешь, будешь пожизненно сидеть. Вот я и подписал все, - писал Михаил своей сестре в письмах.
Это же пыталась доказать на суде и адвокат Михаила:
- Сторона защиты неоднократно обращала внимание на тот факт, что умысла на убийство у Миронова не было, труп не найден. При таких обстоятельствах невозможно судить о его виновности в умышленном убийстве, однако судом наши заявления не были приняты во внимание. Михаила приговорили к 16 годам лишения свободы. Мы подавали апелляционную жалобу, но приговор изменен не был, - рассказала Виктория Быкова, адвокат Михаила.
А спустя несколько месяцев после вынесения приговора Веру, считавшуюся убитой, заметили в селе.
- Она сама пришла в полицию и сказала, что была на севере на заработках. Сейчас эта женщина вроде снова пропала. Кто-то говорит, что уехала в Купино, кто-то - в Бердск, - продолжает Анна.
По словам Анны, когда она узнала о том, что Вера жива, поехала в Усть-Таркскую прокуратуру писать заявление, чтобы дело ее брата пересмотрели.
- Мне объяснили, что как раз сейчас решается вопрос о том, чтобы рассмотреть дело заново, - уточняет сестра Михаила.
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