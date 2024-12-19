Женская банда из Улан-Удэ не жалела никого

В столице Бурятии осудили сотрудниц агентства недвижимости. Схема «работы» предприимчивых горожанок была классическая – женщины предлагали посреднические услуги по аренде жилья по привлекательной цене. Доверчивых улан-удэнцев, которые повелись на дешевизну и красивые картинки из интернета, оказалось много. Мошенницы не жалели никого. В списке их жертв глухонемая девушка, бабушка с внучкой и 17-летний студент.Криминальную деятельность псевдориелторов организовала женщина, работавшая от лица мужа-предпринимателя. Последний даже не подозревал, какие дела она проворачивала под его «флагом». Среди подельниц была супруга военнослужащего, находящегося в зоне СВО, и другие персонажи.Основательница банды начала криминальный путь с того, что арендовала от имени мужа, индивидуального предпринимателя, офис в Улан-Удэ. Поставила там мебель, завезла компьютерную технику. Специализироваться она решила на посреднических услугах в сфере аренды жилых помещений. Проще говоря, занялась якобы риелторской деятельностью.«У нее был дружный коллектив, с которым она отмечала Новый год, покупала подарки для сотрудников, сотрудницы агентства работали стабильно», - говорил об агентстве недвижимости один из свидетелей, давая показания в суде.Преступная ячейка состояла из шести человек. Это была чисто женская банда, получавшая деньги от людей без каких-либо насильственных действий. Исключительно методом злоупотребления доверием со стороны клиентов, которые искренне считали их агентство недвижимости честной, приличной организацией.Людей злоумышленницы обманывали не один год. Но силовики, в конце концов, сумели выявить группу.Момент, когда грянул гром, стал испытанием дружного коллектива на прочность. Оказалось, что когда впереди маячит суд и уголовный приговор, то монолит может треснуть. Одна из лжериелторш пошла на сделку с органами. В ходе предварительного следствия она добровольно подала ходатайство о заключении с ней досудебного соглашения о сотрудничестве.Как установили следователи, схема «работы» агентства была простейшая – наобещать и взять с клиентов оплату. Некоторые члены банды действовали очень сурово. Без жалости могли обмануть хоть глухонемого, хоть несовершеннолетнего. И это не образное выражение. Такие люди реально существовали среди пострадавших.В сети, раскинутые «агентством недвижимости», попала как минимум одна глухонемая девушка. Та искала себе жилье в Улан-Удэ, и на одном из популярных сайтов объявлений ей подвернулось объявление о сдаче в аренду комнаты. Цена, место нахождения, фото комнаты ей понравились.Она попросила свою подругу позвонить по указанному в объявлении номеру телефона. Вскоре глухонемая в сопровождении подруги пришла в офис лжериелторов.Перед клиенткой разыграли целый спектакль. Одна из злоумышленниц, зная, что никакой комнаты на самом деле нет, твердо заверила жертву, что этот вариант актуален, и как только будет подписан договор об оказании информационных услуг и внесена оплата в 3 тыс. рублей, ей предоставят телефон хозяйки комнаты. Ценник в 3 тысячи они, к слову, сделали не сразу, сначала было 2 тысячи, но из-за инфляции женщины решили повысить таксу за свои услуги.Ловкачка в присутствии глухонемой и ее подруги набрала номер якобы владелицы комнаты, та согласилась ее показать и заключить договор найма. Цена аренды была невысокой, и глухонемая решилась. Получив наличные, злоумышленница, для придания законного вида преступной деятельности, выдала жертве квитанцию к приходному кассовому ордеру. Получив заветный телефон, глухонемая, естественно, так и не смогла заселиться в выдуманную комнату. Деньги клиентке не вернули.Фотографии жилья, которые вместе с ценой аренды «цепляли» внимание жертв, злоумышленницы воровали из реальных объявлений других городов России.Силовики установили, что роль владельцев жилья, которым мошенницы напоказ звонили, исполняли другие члены банды. Типовой спектакль играли перед каждым обратившимся.Веселее всего, наверное, артисткам криминального «театра» было обманывать совсем молодых, только вступающих во взрослую жизнь ребят. Один несовершеннолетний парень искал себе комнату в Улан-Удэ в аренду. Найдя в интернете объявление, он попросил друга, который был уже совершеннолетним, сходить и заключить вместо него договор. Договор подпишет друг, но все финансовые обязательства возьмет на себя он.В агентство пошли вместе. Несовершеннолетний оплатил услуги «риелторов» банковским переводом на счет ИП, ему выдали квитанцию и дали телефон хозяйки жилья. А она стала переносить встречи на более поздний срок. Потом вообще отказалась от встречи и показа комнаты. Ведь комнаты не существовало. Парень позднее жаловался другу, что он не заселился и деньги ему не вернули.По этой же схеме обманули бабушку с внучкой, которые приехали в Улан-Удэ, когда внучка поступала в вуз. Жертв на самом деле очень много.В ходе обысков правоохранители изъяли папки с рукописными заявлениями жертв на расторжение договора, папки с претензиями и ответами и т. д. На судебный процесс был представлен целый ряд аудиозаписей. На них члены банды обсуждали детали своей деятельности. Записаны и разговоры, на которых преступницы беседуют с гражданами и прикидываются владелицами квартир, планирующих их сдачу в аренду. Были распечатки из банков. Экспертиза подтвердила, что квитанции заполняли лжериелторы.Сим-карты для телефонов «работницы» добывали самыми разными способами: оформляли на свои имена, брали у знакомых и т. д. Между собой они называли такие сим-карты «ежиками».В ходе расследования граждан, которые были официальными владельцами симок, силовики вызывали в качестве свидетелей. Те, кто давал им симки попользоваться, и подумать не могли, что их будут использовать в криминальном деле. Например, один мужчина рассказал, что симку, которая фигурировала в уголовном деле, он оформил на себя еще в 2010 году, потом отдал ее супруге, а та, в свою очередь, - лидерше лжериелторов.В ходе суда некоторые потерпевшие говорили, что подсудимые возместили им ущерб, извинились, и просили назначить тем более мягкое наказание. Некоторым возместили не только материальный ущерб, но и моральный вред.Лидер банды набирала себе команду из ранее знакомых ей женщин. Штат постепенно рос. Среди пяти нанятых гражданок ранее незнакомой была только одна. Та откликнулась на объявление об имеющейся вакансии менеджера в агентстве недвижимости. Позже в материалах дела отмечалось, что женщина сознавала, что вступает в организованную группу для совместного совершения преступлений, но приняла на себя обязанности, которые ей определили. И, став членом преступной группы, принимала активное участие в совершении преступлений.Примечательно, что на соглашение с властями пошла не новенькая, а одна из тех, что была ранее знакома с начальницей.По числу эпизодов мошенничества рекордсменкой оказалась организатор - следователи смогли доказать 150 случаев. У других было меньше. Так, подельница, которая пошла на сделку с властями, имела обвинения по 36 фактам. Однако вполне возможно, что удалось установить далеко не всех обманутых.Отфутболивали клиентов мошенницы просто.Глухонемой девушке лжехозяйка комнаты сообщила, что предыдущие жильцы не съезжают. В итоге она нашла другое жилье. Другим говорили, мол, «сегодня не могу, покажу квартиру попозже», «далеко ехать, а сейчас машина сломана» и т. д.Шедевром высосанных из пальца отговорок будем считать такую - «муж запил, пьет на этой квартире».Одна из потерпевших в разговоре с правоохранителями в ходе расследования жаловалась, что собственник комнаты «нагрубила и сбросила звонок». В итоге телефонные переговоры заканчивались тем, что аферистки просто переставали брать трубку, а когда надоедливые жертвы не унимались, просто меняли номер. Активные обманутые клиенты писали и лично приносили претензии. Начальница «агентства недвижимости» отвечала, что сотрудники просто дали информацию про вариант аренды, вся ответственность на хозяевах, а мы не виноваты…За 150 доказанных фактов обмана лидер банды получила шесть лет лишения свободы в колонии общего режима. Другая по 107 эпизодам получила 5,5 года. Обе лишены права заниматься деятельностью, связанной с оказанием риелторских услуг, на три года. Их взяли под стражу в зале суда.Другим аферисткам присудили по три года лишения свободы условно, 2,5 года (двум подельницам) условно. Эти пять мошенниц осуждены единым приговором.А что с подельницей, которая пошла на сделку с властями? На отдельном суде прокурор заявил: то, что она выполнила свои обязательства по досудебному соглашению, имело существенное значение в расследовании этого большого уголовного дела. По 36 эпизодам получила пять лет условно. Также три года она не может заниматься оказанием риелторских услуг.