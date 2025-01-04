Новогодняя ночь обернулась побоями

Инцидент произошел в разгар новогодней ночи. Разъяренный дебошир устроил погром в магазине и напал на продавщицу.

Мужчина приобрел алкоголь в торговой точке и принялся распивать спиртное не покидая магазин. Сотрудница сделала ему замечание, однако оно лишь его разозлило.

Покупатель впал в ярость – стал крушить магазин, разбил витрину с напитками, принялся таскать продавщицу за волосы, а позже и вовсе разбил бутылку об ее голову.

Заступился за женщину пожилой мужчина с тростью. Подробности произошедшего выясняются.

Фото: Номер один