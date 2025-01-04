Происшествия 04.01.2025 в 12:37
Новогодняя ночь обернулась побоями
В Кяхте пьяный мужчина жестоко избил продавщицу
Текст: Номер один
Инцидент произошел в разгар новогодней ночи. Разъяренный дебошир устроил погром в магазине и напал на продавщицу.
Мужчина приобрел алкоголь в торговой точке и принялся распивать спиртное не покидая магазин. Сотрудница сделала ему замечание, однако оно лишь его разозлило.
Покупатель впал в ярость – стал крушить магазин, разбил витрину с напитками, принялся таскать продавщицу за волосы, а позже и вовсе разбил бутылку об ее голову.
Заступился за женщину пожилой мужчина с тростью. Подробности произошедшего выясняются.
Фото: Номер один
Тегидрака