Происшествия 08.01.2025 в 08:44

В Бурятии продолжается борьба с посленовогодними пожарами

За сутки огнеборцы потушили 5 возгораний в Улан-Удэ, Баргузинском и Заиграевском районах
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Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии продолжается борьба с посленовогодними пожарами
Как сообщает управление МЧС по республике, за прошедшие сутки в Бурятии организована работа на тушении 5 техногенных пожаров. 

Возгорания случились в Улан-Удэ, Баргузинском и Заиграевском районах. На их ликвидацию привлекались 36 человек личного состава и 13 единиц пожарной техники. 

При этом, на ДТП пожарно-спасательные подразделения за последние сутки привлекались 7 раз.

Фото: «Номер один»

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