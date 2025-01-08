В Бурятии продолжается борьба с посленовогодними пожарами

Как сообщает управление МЧС по республике, за прошедшие сутки в Бурятии организована работа на тушении 5 техногенных пожаров.Возгорания случились в Улан-Удэ, Баргузинском и Заиграевском районах. На их ликвидацию привлекались 36 человек личного состава и 13 единиц пожарной техники.При этом, на ДТП пожарно-спасательные подразделения за последние сутки привлекались 7 раз.Фото: «Номер один»