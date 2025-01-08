Происшествия 08.01.2025 в 08:44
В Бурятии продолжается борьба с посленовогодними пожарами
За сутки огнеборцы потушили 5 возгораний в Улан-Удэ, Баргузинском и Заиграевском районах
Текст: Станислав Сергеев
Как сообщает управление МЧС по республике, за прошедшие сутки в Бурятии организована работа на тушении 5 техногенных пожаров.
Возгорания случились в Улан-Удэ, Баргузинском и Заиграевском районах. На их ликвидацию привлекались 36 человек личного состава и 13 единиц пожарной техники.
При этом, на ДТП пожарно-спасательные подразделения за последние сутки привлекались 7 раз.
Фото: «Номер один»
Возгорания случились в Улан-Удэ, Баргузинском и Заиграевском районах. На их ликвидацию привлекались 36 человек личного состава и 13 единиц пожарной техники.
При этом, на ДТП пожарно-спасательные подразделения за последние сутки привлекались 7 раз.
Фото: «Номер один»
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