Происшествия 09.01.2025 в 12:29
Житель Бурятии получил «условку» за атаку на автобус с детьми
Агрессор ударил водителя и перепугал ребятишек
Текст: Андрей Константинов
Прибайкальский районный суд вынес приговор в отношении жителя Бурятии, который летом этого года беспричинно напал на автобус с детьми.
Происшествие случилось в июне прошлого года в Горячинске. Там на школьный автобус, который вез детей на соревнования, напал пьяный мужчина. Он перегородил проезд и вступил в конфликт с водителем. Его пытались успокоить, но агрессор норовил начать драку и ударил кулаком в голову водителя. Несмотря на то, что в автобусе сидели дети, мужчина не постеснялся ругаться матом и угрожать всем окружающим.
Действия неадеквата заметили даже в Москве. Глава Следственного комитете России Александр Бастрыкин поручил организовать по данному факту проверку. В отношении агрессивного мужчины возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».
Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным.
«Подсудимый раскаялся и принес извинения всем потерпевшим. Он также подарил детскому садику два принтера и видеорегистратор. Суд вынес решение с учетом мнения водителя, просившего хулигана не наказывать, и приговорил его к условному сроку», - сообщает «Прибайкалье-инфо.24/7» со ссылкой на Прибайкальский районный суд.
Происшествие случилось в июне прошлого года в Горячинске. Там на школьный автобус, который вез детей на соревнования, напал пьяный мужчина. Он перегородил проезд и вступил в конфликт с водителем. Его пытались успокоить, но агрессор норовил начать драку и ударил кулаком в голову водителя. Несмотря на то, что в автобусе сидели дети, мужчина не постеснялся ругаться матом и угрожать всем окружающим.
Действия неадеквата заметили даже в Москве. Глава Следственного комитете России Александр Бастрыкин поручил организовать по данному факту проверку. В отношении агрессивного мужчины возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».
Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным.
«Подсудимый раскаялся и принес извинения всем потерпевшим. Он также подарил детскому садику два принтера и видеорегистратор. Суд вынес решение с учетом мнения водителя, просившего хулигана не наказывать, и приговорил его к условному сроку», - сообщает «Прибайкалье-инфо.24/7» со ссылкой на Прибайкальский районный суд.
Тегинападение