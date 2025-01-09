В Улан-Удэ не могут найти пропавшую женщину

В Улан-Удэ продолжаются поиски 42-летней горожанки Евгении Гончиковой. Напомним, 5 октября женщина ушла из дома на улице Пищевой и до сих пор не вернулась. Заявление о её пропаже поступило от дочери 16 декабря.«Разыскиваемая женщина злоупотребляет алкоголем. Может находиться в компании граждан без определенного места жительства. Ранее уходила из дома», - сообщили в МВД Бурятии.Приметы: азиатской внешности, на вид 40-45 лет, худощавого телосложения, рост 155 см.Была одета: пуховик и берцы черного цвета.При наличии какой-либо информации о пропавшей МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (9024) 58-37-54 или 102 (112).