Происшествия 09.01.2025 в 16:58
В Новосибирске сотрудниц банка проверили на связь с налетчиком
Добычей злоумышленника стали почти 10 млн рублей
Текст: КП-Новосибирск
Для новосибирских правоохранителей 2024 год увенчался по-настоящему дерзким преступлением. Разбойник не побоялся в одиночку распотрошить банковское отделение почти в центре города.
Гангстер удивил, конечно, не суммой похищенного: 9,5 миллионов рублей – добыча солидная, но не самая внушительная в криминальных хрониках современного Новосибирска. А вот явиться в такое охраняемое заведение, как банк – действительно говорит о дерзости. Или о безрассудстве.
Как сообщает КП-Новосибирск, звонок о визите преступника в банк полиция получила 12 декабря в 09:05 по местному времени. Задержать новоявленного миллионера по горячим следам не удалось, но в распоряжении МВД появились кое-какие записи с камер видеонаблюдения. В частности видно, как похититель угрожает сотруднице оружием. Можно посмотреть и на то, как с добычей бежит прочь. К слову, бежит не слишком быстро – медленней, чем пассажир к автобусу, который вот-вот отъедет от остановки.
На одной из «картинок» с камеры видеонаблюдения можно увидеть время визита налетчика. Часы показывают 08:33, а это значит, что до сообщения в органы у преступника было время скрыться, даже уходя вразвалочку.
Визит за несанкционированным кредитом преступник нанес до того, как отделение банка начало работу. То есть сотрудницы едва явились на работу. Вероятнее всего, преступник их уже поджидал рядом.
Почему ни одна из девушек не нажала кнопку тревожного вызова? Как выяснилось, просто не успели. А преступник довольно быстро лишил отделение и связи.
- Когда зашел, он открыл серверную, отключил все провода, которые там были. Перестали работать телефонная связь, система наблюдения, – рассказал заместитель начальника ГУ МВД России по Новосибирской области Дмитрий Ходаков.
Дальше в дело пошла лента, которой на складах связывают коробки. Преступник оправданно решил, что она будет достаточно прочной для дамских рук. Девушек налетчик застал, когда они переодевались.
- Находились в специально отведенном для этого месте. Заходит преступник и под угрозой предмета, похожего на пистолет, связывает руки трем женщинам, берет кассира, заходит с ней в кассу, – продолжает Ходаков. – Заставил кассира открыть сейф и похитил оттуда денежные средства.
Сноровка, с которой действовал налетчик, заставляет предполагать: он хорошо ориентировался в помещении. Не было ли у него сообщницы среди тех, кого он пленил?
В МВД тоже допускали, что банковские сотрудницы могли быть замешаны. Но их проверили и уверены: ни одна из них не связана с ограблением.
Гангстер удивил, конечно, не суммой похищенного: 9,5 миллионов рублей – добыча солидная, но не самая внушительная в криминальных хрониках современного Новосибирска. А вот явиться в такое охраняемое заведение, как банк – действительно говорит о дерзости. Или о безрассудстве.
Как сообщает КП-Новосибирск, звонок о визите преступника в банк полиция получила 12 декабря в 09:05 по местному времени. Задержать новоявленного миллионера по горячим следам не удалось, но в распоряжении МВД появились кое-какие записи с камер видеонаблюдения. В частности видно, как похититель угрожает сотруднице оружием. Можно посмотреть и на то, как с добычей бежит прочь. К слову, бежит не слишком быстро – медленней, чем пассажир к автобусу, который вот-вот отъедет от остановки.
На одной из «картинок» с камеры видеонаблюдения можно увидеть время визита налетчика. Часы показывают 08:33, а это значит, что до сообщения в органы у преступника было время скрыться, даже уходя вразвалочку.
Визит за несанкционированным кредитом преступник нанес до того, как отделение банка начало работу. То есть сотрудницы едва явились на работу. Вероятнее всего, преступник их уже поджидал рядом.
Почему ни одна из девушек не нажала кнопку тревожного вызова? Как выяснилось, просто не успели. А преступник довольно быстро лишил отделение и связи.
- Когда зашел, он открыл серверную, отключил все провода, которые там были. Перестали работать телефонная связь, система наблюдения, – рассказал заместитель начальника ГУ МВД России по Новосибирской области Дмитрий Ходаков.
Дальше в дело пошла лента, которой на складах связывают коробки. Преступник оправданно решил, что она будет достаточно прочной для дамских рук. Девушек налетчик застал, когда они переодевались.
- Находились в специально отведенном для этого месте. Заходит преступник и под угрозой предмета, похожего на пистолет, связывает руки трем женщинам, берет кассира, заходит с ней в кассу, – продолжает Ходаков. – Заставил кассира открыть сейф и похитил оттуда денежные средства.
Сноровка, с которой действовал налетчик, заставляет предполагать: он хорошо ориентировался в помещении. Не было ли у него сообщницы среди тех, кого он пленил?
В МВД тоже допускали, что банковские сотрудницы могли быть замешаны. Но их проверили и уверены: ни одна из них не связана с ограблением.
Тегиограбление