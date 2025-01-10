Происшествия 10.01.2025 в 09:29

Два человека до смерти замерзли в Бурятии

Еще одного удалось спасти
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Текст: Андрей Константинов
Два человека до смерти замерзли в Бурятии
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии на новогодние каникулы от переохлаждений и обморожений пострадали 3 человека, 2 из них погибли. Об этом сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.

- Отмечу, что подобные несчастные случаи в большинстве своем происходят по вине алкоголя. Алкогольное опьянение очень коварно, оно вызывает иллюзию тепла и приводит к плачевным исходам — обморожению и переохлаждению. Дорогие друзья, будьте бдительны и осторожны, не злоупотребляйте алкогольными напитками и не подвергайте свою жизнь риску, - обратилась министр к жителям республики.

Также, по данным министра, за новогодние праздники произошло 34 ДТП, в которых один человек погиб, еще 36 пострадали. Из-за пожаров погибли двое, пострадали 10 человек.
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