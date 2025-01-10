Два человека до смерти замерзли в Бурятии

В Бурятии на новогодние каникулы от переохлаждений и обморожений пострадали 3 человека, 2 из них погибли. Об этом сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.- Отмечу, что подобные несчастные случаи в большинстве своем происходят по вине алкоголя. Алкогольное опьянение очень коварно, оно вызывает иллюзию тепла и приводит к плачевным исходам — обморожению и переохлаждению. Дорогие друзья, будьте бдительны и осторожны, не злоупотребляйте алкогольными напитками и не подвергайте свою жизнь риску, - обратилась министр к жителям республики.Также, по данным министра, за новогодние праздники произошло 34 ДТП, в которых один человек погиб, еще 36 пострадали. Из-за пожаров погибли двое, пострадали 10 человек.