В Улан-Удэ игра девочки обошлась матери в 75 тысяч рублей

За прошедшие сутки полиция Бурятии зарегистрировала 12 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. В общей сложности жители республики потеряли 241 тысячу рублей.Как рассказали в МВД, 86-летняя пенсионерка из Улан-Удэ попалась на уловки аферистов, желая помочь своей дочери. Пожилая женщина получила звонок на стационарный телефон и услышала пугающую весть о том, что ее дочь якобы попала в ДТП. Под этой легендой мошенники убедили пенсионерку передать приехавшему курьеру 100 тысяч рублей.Еще одной жертвой мошенников стала 9-летняя девочка, которая играла в «Роблокс». Неизвестный попросил ее перевести рубли в обмен на виртуальные средства для игры и скинул инструкцию, как это сделать через телефон матери. Девочка послушалась аферистов, в результате со счета ее матери было похищено 75 тысяч рублей.