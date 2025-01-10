Происшествия 10.01.2025 в 10:02

В Бурятии осудили серийного угонщика «Тойот»

Злоумышленник почти год орудовал в Гусиноозерске
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии осудили серийного угонщика «Тойот»
Фото: freepik.com
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Гусиноозерска, обвиняемого в серии угонов и краж.

Как сообщили в прокуратуре, с сентября 2023 года по июль 2024 года ранее судимый молодой человек угнал в Гусиноозерске четыре «Тойоты» стоимостью от 80 тысяч до полутора миллионов рублей. После угонов парень похищал из машин различное имущество, а сами иномарки бросал. Во время очередного угона вблизи села Саратовка Тарбагатайского района злоумышленника задержали сотрудники ДПС. Все угнанные машины были возвращены владельцам.

Рассмотрев материалы дела, суд признал парня виновным. Его приговорили к 2,5 годам колонии общего режима.
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