В Бурятии осудили серийного угонщика «Тойот»

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Гусиноозерска, обвиняемого в серии угонов и краж.Как сообщили в прокуратуре, с сентября 2023 года по июль 2024 года ранее судимый молодой человек угнал в Гусиноозерске четыре «Тойоты» стоимостью от 80 тысяч до полутора миллионов рублей. После угонов парень похищал из машин различное имущество, а сами иномарки бросал. Во время очередного угона вблизи села Саратовка Тарбагатайского района злоумышленника задержали сотрудники ДПС. Все угнанные машины были возвращены владельцам.Рассмотрев материалы дела, суд признал парня виновным. Его приговорили к 2,5 годам колонии общего режима.