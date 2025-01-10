В Улан-Удэ расследуют загадочную смерть девушки

Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту смерти 17-летней девушки в квартире одного из домов на улице Туполева в Улан-Удэ. Происшествие случилось 2 января.«Около полудня девушка заперлась в туалете, долгое время не выходила и не откликалась. Обеспокоенные родственники взломали замок и обнаружили ее тело на полу. Видимых повреждений на ней не было. Рядом с девушкой находились телефон и электронная сигарета (вейп). В ее комнате при осмотре обнаружены еще два электронных устройства для употребления никотиносодержащих веществ: вейп и система нагревания табака «Айкос» с табачными изделиями. Также изъяты продукты, которые подросток употребляла в пищу», - рассказали в следственном ведомстве.Следователи подчеркивают - в настоящее время точная причина смерти девушки неизвестна. Для ее выяснения проводится судебно-медицинская экспертиза.