Происшествия 10.01.2025 в 15:05

В Улан-Удэ расследуют загадочную смерть девушки

Ее тело без видимых повреждений нашли в ванной комнате
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ расследуют загадочную смерть девушки
Фото: Следственный комитет Бурятии
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту смерти 17-летней девушки в квартире одного из домов на улице Туполева в Улан-Удэ. Происшествие случилось 2 января.

«Около полудня девушка заперлась в туалете, долгое время не выходила и не откликалась. Обеспокоенные родственники взломали замок и обнаружили ее тело на полу. Видимых повреждений на ней не было. Рядом с девушкой находились телефон и электронная сигарета (вейп). В ее комнате при осмотре обнаружены еще два электронных устройства для употребления никотиносодержащих веществ: вейп и система нагревания табака «Айкос» с табачными изделиями. Также изъяты продукты, которые подросток употребляла в пищу», - рассказали в следственном ведомстве.

Следователи подчеркивают - в настоящее время точная причина смерти девушки неизвестна. Для ее выяснения проводится судебно-медицинская экспертиза.
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ЗУРХАЙ
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