Происшествия 13.01.2025 в 16:15

В Улан-Удэ иностранец пытался подкупить полицейского

Мужчина предлагал правоохранителю 3 тысячи рублей
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ иностранец пытался подкупить полицейского
Фото: архив «Номер один»
На вокзале в столице Бурятии в поле зрения сотрудников Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте попал 29-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. В ходе проверки документов выяснилось, что в его миграционной карте отсутствовали записи о дате въезда и выезда, а также целях пребывания на территории России.

«Пытаясь уйти от ответственности, мигрант хотел подкупить полицейского, передав ему 3000 рублей за не составление протокола об административном правонарушении. Мужчина привлечён к административной ответственности. Кроме этого, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается», - сообщили в транспортной полиции.
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