В Улан-Удэ иностранец пытался подкупить полицейского

На вокзале в столице Бурятии в поле зрения сотрудников Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте попал 29-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. В ходе проверки документов выяснилось, что в его миграционной карте отсутствовали записи о дате въезда и выезда, а также целях пребывания на территории России.«Пытаясь уйти от ответственности, мигрант хотел подкупить полицейского, передав ему 3000 рублей за не составление протокола об административном правонарушении. Мужчина привлечён к административной ответственности. Кроме этого, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается», - сообщили в транспортной полиции.