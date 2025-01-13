Происшествия 13.01.2025 в 16:17

Жители Улан-Удэ помогают задерживать пьяных водителей

С начала года задержано семь водителей по наводке бдительных граждан
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Улан-Удэ помогают задерживать пьяных водителей

Жители Улан-Удэ помогают задерживать пьяных водителей. С начала года сотрудниками ГИБДД задержано семь нетрезвых водителей, об опасном поведении которых очевидцы своевременно сообщили в полицию.

Так, около 10 часов вечера 1 января в телеграм-бот @gibdd03_bot поступило сообщение о том, что на улице Сосновой автомобилем «Форд Мондео» управляет водитель с признаками опьянения. Находящийся неподалеку экипаж ДПС ГИБДД незамедлительно выехал на отработку сообщения.

За рулем иномарки находился 56-летний мужчина, от которого исходил запах алкоголя. Выяснилось, что ранее он уже был лишен права управления транспортным средством за вождение в нетрезвом виде. За повторное нарушение гражданин будет привлечен уже к уголовной ответственности.

Через несколько часов в дежурную часть Госавтоинспекции передали похожее сообщение - уже о пьяной девушке за рулем автомобиля «Ниссан» в Октябрьском районе. Автоинспекторы остановили иномарку, сведения подтвердились. Результат освидетельствования водителя показал наличие алкоголя в количестве 0.31 мг/л. В отношении девушки составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КРФ об АП.

Еще об одном нетрезвом нарушителе очевидцы сообщили в Госавтоинспекцию вечером 3 января. Бдительный гражданин не только передал полицейским важную информацию, но и некоторое время следовал за нарушителем. Прибывшим на место инспекторам ДПС он объяснил, в каком направлении уехал автомобиль «Тойота Виш».

Благодаря полученным данным автоинспекторы обнаружили и остановили иномарку, результат освидетельствования 60-летнего мужчины составил 0.91 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Ранее этого мужчину уже задерживали за вождение в опьянении. Теперь автомобилиста ждёт уже уголовное наказание.

Отметим, в прошлом году горожане помогли задержать 180 нетрезвых водителей.

 

Фото: loon.site

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