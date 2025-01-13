Происшествия 13.01.2025 в 17:14

В Бурятии продолжается ликвидация последствий схода вагонов на станции Ангаракан

Предстоит восстановить более 100 метров пути, заменить три стрелочных перевода и 200 метров контактной сети
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии продолжается ликвидация последствий схода вагонов на станции Ангаракан
Фото: транспортная прокуратура
В Бурятии на БАМе продолжается ликвидация последствий схода вагонов на станции Ангаракан. К этому моменту весь подвижной состав убран из габарита обоих путей, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Предстоит восстановить более 100 метров пути. Также заменить три стрелочных перевода и 200 метров контактной сети.
 
В работах по ликвидации последствий схода участвуют более 200 железнодорожников, два восстановительных поезда и другая специализированная техника.
 
Для координации работ по ликвидации последствий происшествия в ОАО «РЖД» и на Восточно-Сибирской железной дороге работают оперативные штабы.
Теги
авария железная дорога БАМ

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