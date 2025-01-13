В Бурятии продолжается ликвидация последствий схода вагонов на станции Ангаракан

В Бурятии на БАМе продолжается ликвидация последствий схода вагонов на станции Ангаракан. К этому моменту весь подвижной состав убран из габарита обоих путей, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Предстоит восстановить более 100 метров пути. Также заменить три стрелочных перевода и 200 метров контактной сети.В работах по ликвидации последствий схода участвуют более 200 железнодорожников, два восстановительных поезда и другая специализированная техника.Для координации работ по ликвидации последствий происшествия в ОАО «РЖД» и на Восточно-Сибирской железной дороге работают оперативные штабы.