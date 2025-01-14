В Кяхте изъяли сырые кости КРС, ввезённые из Монголии. Данную продукцию запрещено импортировать в Россию.

Государственными инспекторами управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия в пункте пропуска МАПП «Кяхта» осуществляется досмотр автотранспорта, следующего из Монголии в Россию и в обратном направлении.

10 января 2025 года во время проверочных мероприятий выявлено нарушение законодательства в области ветеринарии: гражданка Монголии пыталась ввезти 6 кг сырых костей крупного рогатого скота.

Данную продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении. Это является нарушением Положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на границе и территории Евразийского экономического союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317.

В отношении гражданки Монголии возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Продукция изъята и отправлена обратно в Монголию.

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