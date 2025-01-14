Происшествия 14.01.2025 в 17:12
Житель Улан-Удэ засудил «управляшку» за упавший на машину шифер
Попытка ответчика свалить вину на сильный ветер не увенчалась успехом
Текст: Андрей Константинов
Советский районный суд Улан-Удэ рассмотрел иск горожанина к управляющей компании «Мой комфортный дом». Мужчина требовал взыскать с «управляшки» ущерб за повреждения, которые получил его автомобиль из-за падения шифера с крыши многоквартирного дома.
Как сообщили в пресс-службе суда, происшествие случилось в ночь с 30 апреля на 1 мая 2024 года. на улице Борсоева. На припаркованный во дворе автомобиль горожанина с крыши многоквартирного дома упал лист шифера. На последующий ремонт машины мужчина потратил 132 тысячи рублей.
На суде представитель «управляшки» заявил о непричастности к происшествию. По его словам, всему виной был сильный ветер, порывы которого достигали 25 м/сек. В ту ночь на столицу Бурятии действительно обрушился шквалистый ветер, доставивший немало бед горожанам и коммунальщикам.
Однако суд решил, что, если бы управляющая компания соблюдала все нормы и правила содержания многоквартирного дома, в том числе следила бы за надлежащим состоянием крыши, ничего подобного бы не случилось. Даже несмотря на сильный ветер.
В итоге суд постановил иск горожанина удовлетворить. С «управляшки» взыскали сумму ремонта машины, а также расходы на оценку причиненного ей ущерба. Решение вступило в законную силу.
Как сообщили в пресс-службе суда, происшествие случилось в ночь с 30 апреля на 1 мая 2024 года. на улице Борсоева. На припаркованный во дворе автомобиль горожанина с крыши многоквартирного дома упал лист шифера. На последующий ремонт машины мужчина потратил 132 тысячи рублей.
На суде представитель «управляшки» заявил о непричастности к происшествию. По его словам, всему виной был сильный ветер, порывы которого достигали 25 м/сек. В ту ночь на столицу Бурятии действительно обрушился шквалистый ветер, доставивший немало бед горожанам и коммунальщикам.
Однако суд решил, что, если бы управляющая компания соблюдала все нормы и правила содержания многоквартирного дома, в том числе следила бы за надлежащим состоянием крыши, ничего подобного бы не случилось. Даже несмотря на сильный ветер.
В итоге суд постановил иск горожанина удовлетворить. С «управляшки» взыскали сумму ремонта машины, а также расходы на оценку причиненного ей ущерба. Решение вступило в законную силу.
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