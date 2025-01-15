Происшествия 15.01.2025 в 10:57

Житель Улан-Удэ с размахом продавал паленый алкоголь

У мужчины изъяли более 13580 литров спиртсодержащей продукции
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ с размахом продавал паленый алкоголь
Фото: архив «Номер один»
Прокуратура Бурятии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Улан-Удэ. Он обвиняется в незаконном обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции без лицензии в особо крупном размере.

Как сообщили в прокуратуре, с апреля 2020 года по февраль 2024 года мужчина незаконно приобретал спиртосодержащую продукцию на общую сумму свыше 11 млн рублей. Часть ее он успел продать гражданам, не имея на то соответствующей лицензии. Еще более 13580 литров алкоголя у горожанина изъяли в ходе обысков.

В настоящее время уголовное дело направлено в Железнодорожный райсуд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.

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