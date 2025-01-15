Происшествия 15.01.2025 в 16:02
Мальчик плакал: «Хочу кушать»
В Новосибирске мать 9 месяцев отсидела в СИЗО из-за того, что заперла в квартире сына
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирске нерадивая мать оставила голодного ребёнка на два дня одного в квартире. 31-летняя Надежда (имя изменено) заперла 8-летнего сына и ушла в загул с подружкой, на вторые сутки голодный мальчик стал звать на помощь. Это его и спасло. Подробнее - в материале КП-Новосибирск.
ЧП случилось 1 марта в доме на улице Сиреневая. Местный житель Виктор Овчинников вышел на балкон и услышал снизу крики о помощи. На балконе соседней квартиры стоял 8-летний мальчик и плакал: «Хочу кушать».
— Я спустился, и через дверь мы начали общаться с ним. Он рассказал, что долго искал ключ от двери, но найти не смог. Видимо, пока продукты были, он один держался, смотрел мультики. Я побоялся спускать ему продукты со своего балкона только лишь потому, что он маленький, может просто потянуться и упасть. Поэтому пришлось вызывать участкового, спасателей, — сообщил Виктор Овчинников.
Спасатели спустились к малышу, в этот момент приехал хозяин съемной квартиры и отпер дверь. Ребенку дали булочку и кефир, голодный мальчишка вцепился в продукты и чуть не съел угощение с целлофановым пакетом. Инспекторы ПДН забрали мальчика в центр помощи детям, и только вечером приехала мать — собирать вещи. И то после звонка соседей.
— Мы ей дозвонились. Девушка стала врать, что она только вышла из дома на один час. Мы начали говорить, чтобы она приехала, что ребенок плачет и хочет есть, что в квартире даже крошки хлеба нет, и пригрозили, что будем обращаться в ПДН. Она в ответ заявила: «Вы что, меня пугаете?» — рассказали соседи.
Следователи возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка и более тяжкое — о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего. Выяснилось, что ребенок в последнее время не ходил в школу, мать часто оставляла его одного. Вдвоем они недавно переехали в Новосибирск из Гурьевска Кемеровской области, женщина работала неофициально и часто оставляла сына. Родственники были в шоке, когда журналисты сообщили им о ЧП.
— Папа мальчика давно умер, Надежда ездила на заработки в Новосибирск, ребенок жил у бабушки. Потом забрала его и уехала в Новосибирск с сыном, они сняли квартиру и жили вдвоем. Надежда часто звонила матери по видеосвязи, присылала фото внука из школы, потом перестала. Часто оставляла ребенка одного — это правда, но она была непьющей, приличной девушкой, я в шоке от ситуации, — рассказывала сестра Надежды.
Органы опеки временно ограничили Надежду в родительских правах, бабушка хотела забрать внука и признавалась в этом СМИ. Прошло несколько недель, но Надежда была неуловима — не отвечала на звонки родственников, не навещала ребенка, даже к следователю не являлась. За это ее объявили в розыск и поместили под арест в марте 2024 года. Советский районный суд начал рассматривать ее дело в июне.
Родственники Надежды перестали выходить на связь и отвечать журналистам. По информации уполномоченной по правам ребенка по Новосибирской области, Надежду лишили родительских прав, а из приюта никто ребенка так и не забрал.
Надежда вину так и не признавала. И вот ей вынесли приговор, исключив тяжкую статью о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего.
— Приговором она признана виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 95 тысяч рублей. В соответствии с учётом срока содержания под стражей в период с марта 2024 по декабрь 2024 года она освобождена от выплаты штрафа и освобождена в зале суда, — сообщили в пресс-службе Советского районного суда.
По информации источника КП-Новосибирск, Надежда не стала обжаловать приговор и могла уже вернуться обратно в Гурьевск. Неизвестно, захочет ли она вернуть себе сына.
ЧП случилось 1 марта в доме на улице Сиреневая. Местный житель Виктор Овчинников вышел на балкон и услышал снизу крики о помощи. На балконе соседней квартиры стоял 8-летний мальчик и плакал: «Хочу кушать».
— Я спустился, и через дверь мы начали общаться с ним. Он рассказал, что долго искал ключ от двери, но найти не смог. Видимо, пока продукты были, он один держался, смотрел мультики. Я побоялся спускать ему продукты со своего балкона только лишь потому, что он маленький, может просто потянуться и упасть. Поэтому пришлось вызывать участкового, спасателей, — сообщил Виктор Овчинников.
Спасатели спустились к малышу, в этот момент приехал хозяин съемной квартиры и отпер дверь. Ребенку дали булочку и кефир, голодный мальчишка вцепился в продукты и чуть не съел угощение с целлофановым пакетом. Инспекторы ПДН забрали мальчика в центр помощи детям, и только вечером приехала мать — собирать вещи. И то после звонка соседей.
— Мы ей дозвонились. Девушка стала врать, что она только вышла из дома на один час. Мы начали говорить, чтобы она приехала, что ребенок плачет и хочет есть, что в квартире даже крошки хлеба нет, и пригрозили, что будем обращаться в ПДН. Она в ответ заявила: «Вы что, меня пугаете?» — рассказали соседи.
Следователи возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка и более тяжкое — о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего. Выяснилось, что ребенок в последнее время не ходил в школу, мать часто оставляла его одного. Вдвоем они недавно переехали в Новосибирск из Гурьевска Кемеровской области, женщина работала неофициально и часто оставляла сына. Родственники были в шоке, когда журналисты сообщили им о ЧП.
— Папа мальчика давно умер, Надежда ездила на заработки в Новосибирск, ребенок жил у бабушки. Потом забрала его и уехала в Новосибирск с сыном, они сняли квартиру и жили вдвоем. Надежда часто звонила матери по видеосвязи, присылала фото внука из школы, потом перестала. Часто оставляла ребенка одного — это правда, но она была непьющей, приличной девушкой, я в шоке от ситуации, — рассказывала сестра Надежды.
Органы опеки временно ограничили Надежду в родительских правах, бабушка хотела забрать внука и признавалась в этом СМИ. Прошло несколько недель, но Надежда была неуловима — не отвечала на звонки родственников, не навещала ребенка, даже к следователю не являлась. За это ее объявили в розыск и поместили под арест в марте 2024 года. Советский районный суд начал рассматривать ее дело в июне.
Родственники Надежды перестали выходить на связь и отвечать журналистам. По информации уполномоченной по правам ребенка по Новосибирской области, Надежду лишили родительских прав, а из приюта никто ребенка так и не забрал.
Надежда вину так и не признавала. И вот ей вынесли приговор, исключив тяжкую статью о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего.
— Приговором она признана виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 95 тысяч рублей. В соответствии с учётом срока содержания под стражей в период с марта 2024 по декабрь 2024 года она освобождена от выплаты штрафа и освобождена в зале суда, — сообщили в пресс-службе Советского районного суда.
По информации источника КП-Новосибирск, Надежда не стала обжаловать приговор и могла уже вернуться обратно в Гурьевск. Неизвестно, захочет ли она вернуть себе сына.