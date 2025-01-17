В Бурятии глава поселения заставила подчиненных выписать ей премию

Статьей за мошенничество и условным сроком окончилась для главы одного из северных поселков Бурятии попытка получить дополнительные денежные бонусы к отпуску. Женщина, несмотря на доводы своих подчиненных о том, что дополнительные выплаты ей не положены, принудила коллег начислить ей выплаты.Глава одного из поселений перед уходом в отпуск решила себя порадовать: бухгалтеру и финансисту администрации женщина велела к ее отпускным добавить материальную помощь и единовременную выплату. Подчиненные пытались убедить главу в том, что эти выплаты ей не положены, однако руководитель стояла на своем.О том, как глава поселения давила на своих сотрудников, буквально принуждая их выплатить ей дополнительные деньги к отпускным, они рассказали в суде.Так, бывший финансист администрации поведала о том, что бухгалтерия по ошибке произвела начисление к отпускным материальной помощи и единовременной выплаты. Она на основании заявки бухгалтера профинансировала это начисление.«Ошибку допустили из-за того, что бухгалтерия произвела начисление по Положению об оплате труда, а не по Положению об оплате труда выборных должностей. Финансист об этом не знала и в итоге написала заявление об удержании из ее зарплаты для возмещения ошибочно выплаченных. Согласно Положению об оплате труда выборных должностных лиц, главе и председателю Совета депутатов не положены материальная помощь и единовременная выплата, так как указанные должности выборные», - говорится в материалах дела.Глава, со слов финансиста, утверждала, что выплаты ей положены. «Приказным тоном сказала, чтобы она осуществила их финансирование, что обязана выполнять ее указания, поскольку находится у нее в подчинении. А если не профинансирует выплаты, то она ее уволит».Также глава администрации упирала на то, что бывшие главы-руководители якобы тоже получали дополнительные выплаты к отпускным.Так как глава продолжала утверждать, что она имеет право на выплаты, финансист поддалась ей и поставила электронную цифровую подпись в заявке на кассовый расход, что составляло 50% от общей суммы начислений.Финансист рассказала, что консультировалась с главным финансистом администрации, которая также подтвердила, что главе не положена материальная помощь и единовременная выплата к отпуску, так как это выборная должность. Финансист разъяснила это руководителю администрации.Однако глава пояснила, что зачисленная сумма не соответствует ее ожиданиям, и неоднократно требовала от нее финансирования оставшейся части. Финансист отказалась финансировать оставшуюся часть денежных средств и ушла на больничный лист, а после и вовсе уволилась, лишь бы не конфликтовать с главой.Показания дала и специалист по делопроизводству, кадровой политике и архиву. Она рассказала, что глава подала заявление на предоставление ей отпуска с выплатой материальной помощи и единовременной выплаты к отпуску. На основании заявления она издала приказ, который подписала глава, издала распоряжение на предоставление отпуска, направила приказ по электронной почте в бухгалтерию. После приказа об отпуске главы был приказ на увольнение финансиста.«Глава знала, на какую идет должность, с какой оплатой, в приказе о ее приеме на работу был указан оклад по штатному расписанию, в которое изменений не вносилось. В последующем главу не устроил этот оклад. Финансист показала ей новое штатное расписание, в нем были другие оклады. Специалист по кадрам написала докладную записку главе, что та не имеет права сама себе устанавливать оклады. Тем не менее глава издала распоряжения задним числом и в июне проиндексировала себе зарплату, то есть поменялся оклад и штатное расписание. Так, глава указала, что ей полагается материальная помощь к отпуску в размере одного оклада и единовременная денежная выплата к отпуску в размере двух окладов. Между тем поменяться штатное расписание может только на основании распоряжения районной администрации либо республиканского правительства. И только после этого индексируются оклады. Специалист сказала главе, что так нельзя, есть фонд оплаты труда, определенная сумма, которая распределяется на год. Однако руководитель ответила, чтобы ей «выплачивали все, что полагается, что ей эти выплаты положены».Начальник финансово-бюджетного отдела администрации также говорила главе о том, что дополнительные выплаты ей не положены.Если на своих подчиненных глава поселения давила, то бухгалтера, нанятого со стороны, она обманула, твердя о том, что ей положены дополнительные выплаты.Глава поселения в суде вину в совершении инкриминируемого ей обвинения - покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, не признала. Женщина всячески пыталась выкрутиться. Так, она предприняла попытку доказать правильность своих распоряжений относительно выплат новым штатным расписанием, которое ранее самостоятельно изменила. «То, что следствие считает оказанием морального давления на бухгалтера и финансиста в целях получения незаконных выплат, являлось попыткой соблюсти свои трудовые гарантии», - оправдывалась руководитель администрации.Женщина утверждала, что умысла на хищение денежных средств из бюджета администрации у нее не было, материальную помощь и единовременную выплату не получала, получила только заработную плату и отпускные.«Вину в предъявленном обвинении не признала, поскольку денежные средства на выплату материальной помощи и единовременной денежной выплаты предусмотрены в штатном расписании и заложены в бюджете», - указано в материалах дела.Тем не менее, несмотря на позицию главы, суд признал ее виновной по статье «мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения» и осудил ее к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, с лишением права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок два года девять месяцев.Глава поселения пыталась обжаловать приговор районного суда в Верховном суде, но апелляционная инстанция оставила вердикт в силе.