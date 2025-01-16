В Улан-Удэ предполагаемая взрывчатка в поезде оказалась пушистой кошкой

В Улан-Удэ железнодорожники спасли кошку, находившуюся в вагоне с углем. Изверги упаковали животное в рюкзак, который изначально сильно насторожил железнодорожников.

- Подозрительный рюкзак в вагоне с углём удалось выявить с помощью автоматической системы осмотра подвижного состава. Вагон пришлось отцепить от поезда. На место были направлены кинологи. Следов взрывчатки служебный пес не обнаружил, но личный интерес к сумке всё-таки проявил, - сообщается в пресс-службе ВСЖД.

В рюкзаке сотрудники транспортной полиции обнаружили испуганную кошку, которая, судя по истощенному состоянию, проехала не одну сотню километров. Вагон следовал из Кузбасса в направлении Дальнего Востока.

- Железнодорожники отвезли пушистую в ветеринарную клинику, где она была обследована и получила необходимую помощь. Сейчас у котейки всё хорошо. Её забрал себе один из сотрудников вокзала Улан-Удэ, - добавили в ВСЖД.



Фото: ВСЖД