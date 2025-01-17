Происшествия 17.01.2025 в 09:46

Улан-удэнка отсудила у кафе более 100 тысяч рублей

Запнувшись и упав в заведении, она сломала себе руку
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Текст: Елена Кокорина
Улан-удэнка отсудила у кафе более 100 тысяч рублей

Жительнице Улан-Удэ выплатили компенсацию морального вреда в размере 130 тысяч рублей за перелом руки. Несчастный случай произошел в одном из кафе города.

Как стало известно из судебного решения, женщина упала, зацепившись ногой о щель между порогом и полом.

- В травмпункте пострадавшей диагностировали перелом. Согласно врачебному предписанию, она была вынуждена находиться на больничном три месяца, для полного восстановления своей профессиональной трудоспособности. Улан-удэнка обратилась в суд с иском к кафе с требованием взыскать в компенсацию морального вреда, расходы на приобретение лекарственных средств и оплату судебной экспертизы, а так же сумму утраченного заработка, - рассказали в УФССП республики.

Требование пострадавшей были удовлетворены судом частично. Ответчика обязали выплатить 130 тысяч рублей. Исполнительный лист был направлен в службу судебных приставов республики для принудительного взыскания.

- После ареста счетов организации установленная судом сумма была полностью выплачена пострадавшей, - добавили приставы.

Фото: Номер один

 

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компенсация кафе приставы

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