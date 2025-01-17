Жительницам Бурятии выплатят по полмиллиона за погибшего брата

Эта история началась примерно пять лет назад, когда на сельскохозяйственном флагмане Бурятии - свинокомплексе «Восточно-Сибирский» произошла трагедия. Одного из работников ударило шлангом под давлением, из-за чего он скончался. Все эти годы вокруг данной истории шли разбирательства. И только сейчас она подошла к логическому концу.В материалах расследования несчастного случая на производстве рассказывается о страшных подробностях этой трагедии. В тот день несколько работников с помощью компрессора очищали (продували) шланги от жидких фракций, чтобы потом скрутить их на шлангоукладчик. Но находящийся под давлением шланг вышел из-под контроля, пришел в движение и сбил с ног сотрудников свинокомплекса. Одному из них повезло меньше остальных - от удара он скончался на месте.В акте о несчастном случае говорится, что причинами трагедии стали многочисленные нарушения, в том числе: отсутствие эффективного функционирования системы управления охраны труда, отсутствие процедуры выявления профессиональных рисков, их оценки, ознакомления с этими рисками работников и разработки; необеспечение работодателем безопасности работников при осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов, допуск эксплуатации компрессора без технического обслуживания и проверки манометра и многое другое.Выяснилось, что работодателем не предусмотрены в программах инструктажа по охране труда и обучения безопасным методам и приемам выполнения работ темы по безопасным методам и приемам выполнения работ по очистке (продувке) шланговой системы. Кроме того, отсутствовал должный контроль за соблюдением работниками требований по безопасному выполнению работ на рабочих местах.Все эти нарушения допустили главный инженер, заместитель главного инженера и мастер ремонтно-строительного участка АО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский».Между тем именно мастер участка попал под уголовку. Еще в октябре 2022 года Заиграевский районный суд вынес приговор, в котором мастер признан виновным в «нарушении требований охраны труда, совершенном лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека». Ему назначили три года условно и на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с ответственностью за соблюдение правил охраны труда и безопасности работ. Однако апелляционная инстанция изменила приговор, убрав из него запрет на работу. Условка, впрочем, сохранилась.В приговоре, к слову, сказано, что мастер ремонтно-строительного участка «обязан обеспечивать бесперебойную и технически правильную эксплуатацию и надежную работу оборудования. Однако в период времени с 05 апреля 2018 года по 14 декабря 2020 года, находясь на рабочем месте в АО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский», не разработал инструкцию по охране труда на выполнение работ по продувке шланговой системы, вследствие чего для работников не были разработаны безопасные методы и приемы выполнения указанных работ. В связи с указанным мастер не мог допускать подчиненных ему слесарей аварийно-восстановительных работ ремонтно-строительного участка к выполнению работ по продувке шланговой системы».Однако 14 декабря 2020 года около 14:00 мастер дал устное указание подчиненным ему слесарям продуть шланговую систему с помощью компрессора, из-за чего и погиб человек.Этот приговор стал основой для новых судебных разбирательств. А поскольку мастер на свинокомплексе допустил нарушение техники безопасности вместе с другими своими коллегами, то это значит, что несчастный случай на производстве произошел по причине необеспечения работодателем безопасных условий и охраны труда в АО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский». И именно эта компания должна возместить вред родственникам погибшего.В суд обратились сестры покойного. Одна из них рассказала, что «с братом у нее были теплые дружеские отношения, он всегда ее поддерживал, находил нужные слова для ободрения в связи с наличием у нее (истицы) заболевания. Проводила летние каникулы у брата. В связи со смертью брата она лишилась моральной поддержки».Вторая поведала, что «с братом они очень тесно общались, часто виделись, созванивались. Она проживала и работала в одном населенном пункте с братом, часто встречались. После смерти брата испытала стресс, ухудшилось состояние здоровья, поднялось давление, в связи с чем ей пришлось обращаться на станцию скорой помощи, также с ухудшением здоровья пропало грудное молоко. С утратой брата нарушилась целостность семьи, нет того общения, поддержки».Но юристов растрогать сложно. Поэтому представитель свинокомплекса в суде сухо пояснил, что «истцы на протяжении длительного времени не проживали совместно с братом, доводы истца не свидетельствуют о наличии, степени морального страдания. Кроме того, родство (одной из сестер. - Прим. ред.) не подтверждено, истцы не наделены правом на компенсацию морального вреда, поскольку сестры не относятся к членам семьи погибшего работника».Но судьи пришли к иным выводам.«Сам по себе факт отдельного проживания сестер и брата не может умалять того факта, что со смертью брата его сестры лишились одного из самых близких и любимых для них людей, испытали тяжелые нравственные страдания, переживая боль утраты длительное время… Каждый из истцов испытывал и переживал равноценное горе от потери близкого человека. Судебная коллегия также принимает во внимание, что длительность обращения в суд с иском о компенсации морального вреда истцами была обусловлена длительностью уголовного процесса, а также необходимостью установления факта родственных отношений с погибшим».В итоге и первая, и апелляционная инстанции вынесли практически одинаковый вердикт: взыскать со свинокомплекса в пользу каждой из сестер по 500 000 рублей.