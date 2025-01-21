Двух человек убили за сутки в Бурятии

В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано два особо тяжких преступлениях против личности. Как сообщили в республиканской прокуратуре, в Улан-Удэ произошло убийство, а в Гусиноозерске - причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.«Оба подозреваемых задержаны», - сообщили в прокуратуре.