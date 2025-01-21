Происшествия 21.01.2025 в 10:12
Двух человек убили за сутки в Бурятии
Преступления произошли в Улан-Удэ и Гусиноозерске
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано два особо тяжких преступлениях против личности. Как сообщили в республиканской прокуратуре, в Улан-Удэ произошло убийство, а в Гусиноозерске - причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.
«Оба подозреваемых задержаны», - сообщили в прокуратуре.
«Оба подозреваемых задержаны», - сообщили в прокуратуре.
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