Ушлая бухгалтер в Бурятии платила себе зарплату даже после увольнения

В Бурятии направлено в суд уголовное дело в отношении главного бухгалтера, похитившего у двух коммерческих организаций 15 млн рублей. Весьма хитроумная женщина переплачивала себе зарплату не только во время работы, но не забыла про себя любимую и после увольнения, продолжая начислять себе ежемесячную финансовую поддержку.

Женщина в период с октября 2019 года по февраль 2022 года, занимая должность главного бухгалтера двух обществ с ограниченной ответственностью.

- Используя доверенную руководителем электронно-цифровую подпись, она регулярно начисляла себе завышенную зарплату, а также неположенную ей компенсацию командировочных расходов. Кроме того, обвиняемой производилось начисление и выплата заработной платы ее родственнику, не являющемуся работником этих организаций. Также часть денежных средств она похитила уже будучи уволенной, продолжая начислять себе зарплату посредством сохранившегося удаленного доступа к банковским счетам. Общая сумма причиненного хозяйствующим субъектам ущерба составила 15,4 млн рублей, - рассказали в прокуратуре республики.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ. За совершение данных преступлений женщине может грозить до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Фото: Номер один