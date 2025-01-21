Житель Бурятии получил два года «строгача» за три куба древесины

Жителя Заиграевского района Бурятии суд признал виновным в незаконной рубке леса и приговорил к 2 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.- Подсудимый на территории Заиграевского лесничества незаконно срубил сосны общим объемом около 3 кубометров. Жесткая мера наказания применена в связи с тем, что у мужчины уже имелась непогашенная судимость по той же статье УК РФ. Также у рецидивиста конфискована бензопила марки «Stihl MS 250». Кроме того, обвиняемый обязан возместить причинённый лесному фонду ущерб, - пояснили в отделе административной практики и контроля за возмещением ущерба лесному хозяйству РАЛХа.Лесники напоминают, что за нарушение лесного законодательства, а именно незаконную рубку леса, грозит административная и уголовная ответственность. Даже небольшой объем древесины, заготовленный «чёрным» способом, влечет за собой серьезные последствия.