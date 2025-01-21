В Бурятии дядя подарил племяннику судимость

Еравнинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя села Гунда. Он обвинялся в незаконном хранении оружия.Как рассказали в пресс-службе суда, подсудимый на день рождения в 2022 году получил от дяди подарок – охотничий карабин марки «ТОЗ-8» калибра 5,6 мм. Племянник с благодарностью принял подарок, хотя не имел разрешения на ношение и хранение огнестрельного оружия. Карабин мужчина спрятал в сарае дома, где хранил его до октября 2024 года, пока к нему не нагрянули полицейские. В ходе обыска оружие было найдено и изъято.Райсуд признал сельчанина виновным и приговорил его к 1 году ограничения свободы. Судьбу изъятого карабина решат в МВД Бурятии.