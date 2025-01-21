Происшествия 21.01.2025 в 11:26

В Бурятии дядя подарил племяннику судимость

Спустя два года подарок аукнулся уголовным делом
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии дядя подарил племяннику судимость
Фото: freepik.com
Еравнинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя села Гунда. Он обвинялся в незаконном хранении оружия.

Как рассказали в пресс-службе суда, подсудимый на день рождения в 2022 году получил от дяди подарок – охотничий карабин марки «ТОЗ-8» калибра 5,6 мм. Племянник с благодарностью принял подарок, хотя не имел разрешения на ношение и хранение огнестрельного оружия. Карабин мужчина спрятал в сарае дома, где хранил его до октября 2024 года, пока к нему не нагрянули полицейские. В ходе обыска оружие было найдено и изъято.

Райсуд признал сельчанина виновным и приговорил его к 1 году ограничения свободы. Судьбу изъятого карабина решат в МВД Бурятии.
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