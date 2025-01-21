Происшествия 21.01.2025 в 13:50
В Бурятии из-за аварии затопило подвал детского сада
В происшествии уже разбирается прокуратура
Текст: Андрей Константинов
Прокуратура Бурятии организовала проверку по факту аварийного отключения холодной воды в селе Иволгинск.
Как сообщили в надзорном ведомстве, 19 января из-за порыва на магистральной трубе с холодной водой в селе затопило подвал детского сада «Золотинка». Для ликвидации последствий аварии коммунальщики отключили воду в трех социально-значимых объектах и многоквартирном доме. Водоснабжение восстановили только в 11 часов 20 января.
«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе соблюдению ресурсоснабжающей организацией порядка временного прекращения водоснабжения. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», - сообщили в прокуратуре.
Как сообщили в надзорном ведомстве, 19 января из-за порыва на магистральной трубе с холодной водой в селе затопило подвал детского сада «Золотинка». Для ликвидации последствий аварии коммунальщики отключили воду в трех социально-значимых объектах и многоквартирном доме. Водоснабжение восстановили только в 11 часов 20 января.
«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе соблюдению ресурсоснабжающей организацией порядка временного прекращения водоснабжения. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», - сообщили в прокуратуре.
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