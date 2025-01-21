Происшествия 21.01.2025 в 13:50

В Бурятии из-за аварии затопило подвал детского сада

В происшествии уже разбирается прокуратура
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии из-за аварии затопило подвал детского сада
Фото: прокуратура Бурятии
Прокуратура Бурятии организовала проверку по факту аварийного отключения холодной воды в селе Иволгинск.

Как сообщили в надзорном ведомстве, 19 января из-за порыва на магистральной трубе с холодной водой в селе затопило подвал детского сада «Золотинка». Для ликвидации последствий аварии коммунальщики отключили воду в трех социально-значимых объектах и многоквартирном доме. Водоснабжение восстановили только в 11 часов 20 января.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе соблюдению ресурсоснабжающей организацией порядка временного прекращения водоснабжения. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», - сообщили в прокуратуре.
Теги
авария

Все новости

В Бурятии расчистили от снега перевалы на федеральных дорогах
21.01.2025 в 14:13
В Улан-Удэ несанкционированные горки засыпают песком
21.01.2025 в 13:57
В Бурятии из-за аварии затопило подвал детского сада
21.01.2025 в 13:50
Спортсмены Бурятии завоевали 14 медалей на первенстве ДФО
21.01.2025 в 13:28
При разминировании в ДНР погиб боец из Бурятии
21.01.2025 в 13:13
15 домов в Улан-Удэ снова оставят без воды
21.01.2025 в 12:50
В Бурятии разбойник ограбил магазин с игрушечным пистолетом
21.01.2025 в 11:40
В Бурятии дядя подарил племяннику судимость
21.01.2025 в 11:26
Гости из Монголии остались на границе Бурятии без мяса и молока
21.01.2025 в 11:16
Жительница Улан-Удэ потеряла полмиллиона на «бронировании номеров в отелях»
21.01.2025 в 10:57
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 января

Читайте также
В Бурятии разбойник ограбил магазин с игрушечным пистолетом
Но украденную бутылку водки он так и не успел допить
21.01.2025 в 11:40
В Бурятии дядя подарил племяннику судимость
Спустя два года подарок аукнулся уголовным делом
21.01.2025 в 11:26
Жительница Улан-Удэ потеряла полмиллиона на «бронировании номеров в отелях»
Предложение о непыльной работе обернулось большими финансовыми потерями
21.01.2025 в 10:57
Житель Бурятии получил два года «строгача» за три куба древесины
Также с сельчанина взыскали причиненный ущерб
21.01.2025 в 10:46
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru