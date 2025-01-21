Происшествия 21.01.2025 в 14:15

Жителя Бурятии пришлось с полицией отучать от привычки жить за чужой счет

Несколько дней он отоваривался исключительно по карте соседа
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Жителя Бурятии пришлось с полицией отучать от привычки жить за чужой счет

К уголовной ответственности за кражу денег с банковской карты приятеля будет привлечен 54-летний улан-удэнец. Пока собутыльник находился в больнице бессовестный сосед жил на его средства.

15 января 64-летний житель садоводческого товарищества обратился в полицию и сообщил о краже с его карты около 5,5 тысяч рублей.
- Оказалось, что мужчина на протяжении более месяца распивал спиртное со своим 54-летним соседом. В декабре он был госпитализирован.
Пришедший в этот день по обыкновению в гости сосед, увидев машину скорой помощи вынужден был поменять свои планы.
Зайдя в магазин за алкоголем, он среди своих банковских карт обнаружил карту приятеля, так как ранее тот неоднократно давал её для совершения покупок. Не раздумывая, мужчина расплатился ею и затем продолжал рассчитываться чужой картой в течение трех дней, - рассказали в МВД республики.
Обнаружив списания заявитель не раз звонил и писал товарищу, приезжал к нему домой, чтобы мирно урегулировать ситуацию, но тот игнорировал его действия. Когда к ситуации подключились полицейские, подозреваемый признался в содеянном.

Сейчас он задержан. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Номер один

Теги
кража соседи

Все новости

В Бурятии жители района рискуют не дождаться переправы
21.01.2025 в 15:40
В Бурятии браконьера оштрафовали за убийство косули
21.01.2025 в 15:27
Житель Бурятии пытался поправить финансовое состояние за счет соседа
21.01.2025 в 15:21
«Аутсайдеров будем распинывать»
21.01.2025 в 15:02
Городские службы Улан-Удэ уже начали готовиться к весне
21.01.2025 в 15:01
В университете Бурятии открыли комнату матери и ребенка
21.01.2025 в 14:40
Жителя Бурятии пришлось с полицией отучать от привычки жить за чужой счет
21.01.2025 в 14:15
В Бурятии расчистили от снега перевалы на федеральных дорогах
21.01.2025 в 14:13
В Улан-Удэ несанкционированные горки засыпают песком
21.01.2025 в 13:57
В Бурятии из-за аварии затопило подвал детского сада
21.01.2025 в 13:50
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 января

Читайте также
В Бурятии браконьера оштрафовали за убийство косули
Также ему пришлось компенсировать ущерб и лишиться ружья
21.01.2025 в 15:27
В Бурятии из-за аварии затопило подвал детского сада
В происшествии уже разбирается прокуратура
21.01.2025 в 13:50
В Бурятии разбойник ограбил магазин с игрушечным пистолетом
Но украденную бутылку водки он так и не успел допить
21.01.2025 в 11:40
В Бурятии дядя подарил племяннику судимость
Спустя два года подарок аукнулся уголовным делом
21.01.2025 в 11:26
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru