Жителя Бурятии пришлось с полицией отучать от привычки жить за чужой счет

К уголовной ответственности за кражу денег с банковской карты приятеля будет привлечен 54-летний улан-удэнец. Пока собутыльник находился в больнице бессовестный сосед жил на его средства.

15 января 64-летний житель садоводческого товарищества обратился в полицию и сообщил о краже с его карты около 5,5 тысяч рублей.

- Оказалось, что мужчина на протяжении более месяца распивал спиртное со своим 54-летним соседом. В декабре он был госпитализирован.

Пришедший в этот день по обыкновению в гости сосед, увидев машину скорой помощи вынужден был поменять свои планы.

Зайдя в магазин за алкоголем, он среди своих банковских карт обнаружил карту приятеля, так как ранее тот неоднократно давал её для совершения покупок. Не раздумывая, мужчина расплатился ею и затем продолжал рассчитываться чужой картой в течение трех дней, - рассказали в МВД республики.

Обнаружив списания заявитель не раз звонил и писал товарищу, приезжал к нему домой, чтобы мирно урегулировать ситуацию, но тот игнорировал его действия. Когда к ситуации подключились полицейские, подозреваемый признался в содеянном.

Сейчас он задержан. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Номер один