В Улан-Удэ потушили пожар в бараке

«В ходе проверки помещений звено газодымозащитной службы обнаружило и спасло 49-летнего хозяина квартиры. С признаками отравления продуктами горения мужчина передан медикам. Из подъезда двухэтажного дома по лестничному маршу самостоятельно эвакуировались 10 человек», - рассказали в МЧС.







Пожар на площади 2 квадратных метра быстро потушили. По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования.





Фото: МЧС Бурятии



Ранним утром 22 января в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в квартире двухэтажного барака на улице Кулудинская. На место происшествия выехали 13 огнеборцев и 3 пожарные машины.