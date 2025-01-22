Происшествия 22.01.2025 в 11:26

В Улан-Удэ потушили пожар в бараке

Хозяина квартиры, где возникло возгорание, удалось спасти
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ потушили пожар в бараке
Ранним утром 22 января в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в квартире двухэтажного барака на улице Кулудинская. На место происшествия выехали 13 огнеборцев и 3 пожарные машины.

«В ходе проверки помещений звено газодымозащитной службы обнаружило и спасло 49-летнего хозяина квартиры. С признаками отравления продуктами горения мужчина передан медикам. Из подъезда двухэтажного дома по лестничному маршу самостоятельно эвакуировались 10 человек», - рассказали в МЧС.


Пожар на площади 2 квадратных метра быстро потушили. По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования.

Фото: МЧС Бурятии
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