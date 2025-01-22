В Улан-Удэ задержали пьяницу с «солью»

В Улан-Удэ днем на улице Маяковского патруль вневедомственной охраны обратил внимание на прохожего. Явно пьяный мужчина шаткой походкой шел по обочине проезжей части.«Росгвардейцы остановили нетрезвого гражданина. В ходе досмотра мужчина достал из кармана пакетик с белым кристаллическим порошком и признался, что это закладка с «солью». В ходе установления личности горожанин попытался скрыться, но, поскользнулся и упал. Гражданина задержали и доставили в полицию», - рассказали в Росгвардии Бурятии.Задержанным оказался ранее неоднократно судимый 33-летний житель Улан-Удэ. Он рассказал, что заказал наркотики через Интернет для личного употребления. Изъятое у него вещество оказалось синтетическим психостимулятором.По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело.