Пьяный житель Бурятии поставил на уши полицию

Днем 21 января в дежурную часть Северобайкальского отдела полиции позвонил мужчина. Страшно матерясь, он потребовал приезда полицейских к себе, угрожая взорвать многоквартирный дом.«К месту жительства звонившего выехали участковый и сотрудники Росгвардии. Они задержали 49-летнего мужчину, который был сильно пьян. Опасных веществ при нем не обнаружено. Причину своего поступка гражданин объяснить не смог», - рассказали в МВД Бурятии.Выяснилось, что мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе за имущественные преступления и преступления против жизни и здоровья. В ноябре 2024 года он освободился из мест лишения свободы.По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело. С телефонного хулигана взята подписка о невыезде.