Происшествия 22.01.2025 в 16:15

Пьяный житель Бурятии поставил на уши полицию

Мужчина позвонил в райотдел и угрожал взорвать дом
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Текст: Андрей Константинов
Пьяный житель Бурятии поставил на уши полицию
Фото: архив «Номер один»
Днем 21 января в дежурную часть Северобайкальского отдела полиции позвонил мужчина. Страшно матерясь, он потребовал приезда полицейских к себе, угрожая взорвать многоквартирный дом.

«К месту жительства звонившего выехали участковый и сотрудники Росгвардии. Они задержали 49-летнего мужчину, который был сильно пьян. Опасных веществ при нем не обнаружено. Причину своего поступка гражданин объяснить не смог», - рассказали в МВД Бурятии.

Выяснилось, что мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе за имущественные преступления и преступления против жизни и здоровья. В ноябре 2024 года он освободился из мест лишения свободы.

По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело. С телефонного хулигана взята подписка о невыезде.
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телефонный терроризм

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