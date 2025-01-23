Электропроводка снова спалила дом в Бурятии

В ночь с 22 на 23 января в Бурятии снова чуть не сгорел дом из-за неисправной электропроводки. Короткое замыкание на этот раз произошло в Кабанском районе.

О возгорании дома ночью в селе Тресково сообщили очевидцы.

- На момент прибытия первого пожарного подразделения огнём был охвачен дом. Возгорание было потушено в течение полутора часов на общей площади 68 кв.м. В результате пожара полностью сгорел нежилой дом, к счастью, пострадавших нет. По предварительным данным, причиной послужило короткое замыкание электрической проводки, - сообщили в ГО и ЧС.

Напомним, что пожар дома, произошедший в ночь с 21 на 22 января в Иволгинском районе, унес жизнь 14-летнего подростка. Трагедия случилась тоже из-за короткого замыкания неисправной электрической проводки.

Фото: ГО и ЧС РБ