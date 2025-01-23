Происшествия 23.01.2025 в 12:04

Житель Бурятии отдал мошенникам 660 тысяч рублей, чтобы «вывести» 125 долларов

Ни долларов, ни рублей сельчанин больше не увидел
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии отдал мошенникам 660 тысяч рублей, чтобы «вывести» 125 долларов
Фото: архив «Номер один»
22 января в полицию обратился 55-летний житель Прибайкальского района. Мошенники завладели его деньгами в сумме более 660 тысяч рублей.

Как рассказали в МВД Бурятии, в декабре сельчанину позвонила женщина и предложила заняться инвестированием — вложить средства в покупку долларов. Объяснив, какой доход может получить мужчина, она уведомила его о необходимости создания счёта и внесения туда не менее 12 тысяч рублей. А после выполнения операций переадресовала к коллеге-«куратору». Тот сообщил, что нужно скачать приложение, с помощью которого клиент будет пополнять счёт.

Спустя почти три недели женщина, звонившая изначально, вновь вышла на сельчанина. Она поинтересовалась, как идут его дела и пользуется ли он брокерским счётом. Услышав отрицательный ответ, аферистка предупредила, что при неиспользовании счёта мужчине будут начисляться пени.

Сельчанин изъявил желание закрыть счёт, но та парировала: это не удастся, пока он не выведет заработанные 125 долларов. Для вывода требовалась чужая банковская карта. С этой просьбой мужчина обратился к племяннице. Приехав к родственнице, он позвонил злоумышленнице через мессенджер. Та попросила его включить камеру и навести на телефон племянницы, которая в это время открыла сервис онлайн-банкинга.

Выполняя указания мошенницы, девушка вместе с дядей оформили на имя её супруга кредитную карту номиналом 65 тысяч рублей и два кредита общей суммой более 320 тысяч рублей. Все деньги в результате были перечислены по указанным аферистами реквизитам.

После перевода аферистка пообещала, что теперь счёт закроется, а все средства вернутся. Однако на следующий день, позвонив вновь, она сообщила о проблемах с «выводом». Чтобы их решить, житель Прибайкальского района оформил еще одну кредитную карту на 275 тысяч рублей и направил деньги злоумышленникам. Общий причиненный ему ущерб составил свыше 660 тысяч рублей.
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мошенничество

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