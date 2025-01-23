Происшествия 23.01.2025 в 13:47
Центр Улан-Удэ остался без тепла и горячей воды
В ходе земляных работ подрядчик повредил трубу
Текст: Андрей Константинов
23 января при проведении земляных работ в центре Улан-Удэ подрядная организация повредила стальную трубу диаметром 50 мм. Как сообщили в Комитете городского хозяйства, для устранения аварии до 14:30 отключено отопление и горячая вода по следующим адресам:
- ул. Банзарова 3, 1, 5а, 5б, 4, 6, 16, 14/1, 14, 18
- ул. Куйбышева 1, 2/1, 2/2, 2/3, 3, 4а
- ул. Свердлова 6а, 6в, 6в/2, 9, 19а, 19а/1,
- ул. Свободы 2/3, 6, 8,
- ул. Кирова 10,
- ул. Шмидта 8/3, 8/4, 9,
- ул. Ленина 5, 14,
- ул. Соборная 5, 5/1, 4/1,
- ул. Набережная 32.
Также под отключение попал целый ряд административных зданий и коммерческих организаций.
- ул. Банзарова 3, 1, 5а, 5б, 4, 6, 16, 14/1, 14, 18
- ул. Куйбышева 1, 2/1, 2/2, 2/3, 3, 4а
- ул. Свердлова 6а, 6в, 6в/2, 9, 19а, 19а/1,
- ул. Свободы 2/3, 6, 8,
- ул. Кирова 10,
- ул. Шмидта 8/3, 8/4, 9,
- ул. Ленина 5, 14,
- ул. Соборная 5, 5/1, 4/1,
- ул. Набережная 32.
Также под отключение попал целый ряд административных зданий и коммерческих организаций.
Тегиавария