Центр Улан-Удэ остался без тепла и горячей воды

23 января при проведении земляных работ в центре Улан-Удэ подрядная организация повредила стальную трубу диаметром 50 мм. Как сообщили в Комитете городского хозяйства, для устранения аварии до 14:30 отключено отопление и горячая вода по следующим адресам:- ул. Банзарова 3, 1, 5а, 5б, 4, 6, 16, 14/1, 14, 18- ул. Куйбышева 1, 2/1, 2/2, 2/3, 3, 4а- ул. Свердлова 6а, 6в, 6в/2, 9, 19а, 19а/1,- ул. Свободы 2/3, 6, 8,- ул. Кирова 10,- ул. Шмидта 8/3, 8/4, 9,- ул. Ленина 5, 14,- ул. Соборная 5, 5/1, 4/1,- ул. Набережная 32.Также под отключение попал целый ряд административных зданий и коммерческих организаций.