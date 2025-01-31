Происшествия 31.01.2025 в 17:00

Жители Улан-Удэ жалуются на перебои с Интернетом

Качество мобильной связи в Улан-Удэ начинает снижаться
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Текст: Иван Иванов
Жители Улан-Удэ жалуются на перебои с Интернетом

Жители Улан-Удэ жалуются на перебои с Интернетом. Качество мобильной связи в Улан-Удэ начинает снижаться

Однако это вряд ли связано с санкционным давлением и уходом из страны крупнейших поставщиков телекоммуникационного оборудования. Скорее всего речь может идти о кратном увеличении нагрузок и появлении на карте города зон с нестабильным покрытием.

Мобильный интернет работает со все более низкой скоростью или вовсе не работает. Об этом «Номер один» пожаловались жители жилого квартала «Экогород» на ул. Бабушкина.


На фото: Вышка по улице Бабушкина, Улан-Удэ

- Очень слабый сигнал, скорости мобильного интернета не хватает для комфортной работы. Видео часто «подвисает», а загрузка файлов занимает очень много времени. Также отправка и получение сообщений в мессенджерах затруднен. Но чаще всего мобильный интернет просто не работает, - жалуется Андрей житель многоквартирного дома по ул. Бабушкина.

Причем наблюдатели отмечают - стоит только доехать до ул. Геологическая, как покрытие восстанавливается.

Добавим, что проблему не смогла решить даже установка в конце 2024 года новой вышки сотовой связи на ул. Бабушкина.

 

Фото: Номер один

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