Происшествия 01.02.2025 в 08:40
Пенсионер с мачете напал на попутчиков в поезде
Мужчине не понравились соседи по купе
Текст: КП-Новосибирск
68-летний томич накинулся с мачете на своих соседей по купе. Инцидент произошел в поезде «Томск - Адлер» ночью 30 января на перегоне «Каргат-Барабинск». Как отметил источник КП-Новосибирск, пенсионеру не понравились его попутчики. При этом он был изрядно пьяный, а в багаже с собой вез три огромных ножа.
- Он направлялся к родственникам в Казань. С ним в купе ехала 55-летняя женщина и 40-летний мужчина. Какого-то конфликта между ними не было. Они чем-то ему не понравились, он попросил их выйти из купе. Они отказались. Тогда он схватился за ножи, ранил и женщину, и мужчину, - рассказал источник, знакомый с ситуацией.
Дебошира обезвредили на ближайшей станции Барабинск сотрудники Росгвардии. Он так просто не хотел сдаваться. Судя по оперативной съемке, пытался закрыться в купе, размахивал сразу двумя мачете, как бывалый самурай. И прыгал по полкам.
Сотрудникам транспортной полиции вместе с Росгвардией все-таки удалось скрутить «томского ниндзя». Его доставили в местный отдел полиции. А пострадавших отвезли в больницу.
Следователи Омского следственного отдела Восточного МСУТ СК России возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц».
Сейчас следствию предстоит выяснить, как пенсионер пронес огромные ножи в багажной сумке на поезд. Также суд решит вопрос об его аресте.
- Он направлялся к родственникам в Казань. С ним в купе ехала 55-летняя женщина и 40-летний мужчина. Какого-то конфликта между ними не было. Они чем-то ему не понравились, он попросил их выйти из купе. Они отказались. Тогда он схватился за ножи, ранил и женщину, и мужчину, - рассказал источник, знакомый с ситуацией.
Дебошира обезвредили на ближайшей станции Барабинск сотрудники Росгвардии. Он так просто не хотел сдаваться. Судя по оперативной съемке, пытался закрыться в купе, размахивал сразу двумя мачете, как бывалый самурай. И прыгал по полкам.
Сотрудникам транспортной полиции вместе с Росгвардией все-таки удалось скрутить «томского ниндзя». Его доставили в местный отдел полиции. А пострадавших отвезли в больницу.
Следователи Омского следственного отдела Восточного МСУТ СК России возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц».
Сейчас следствию предстоит выяснить, как пенсионер пронес огромные ножи в багажной сумке на поезд. Также суд решит вопрос об его аресте.
Тегинападение