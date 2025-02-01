Происшествия 01.02.2025 в 08:40

Пенсионер с мачете напал на попутчиков в поезде

Мужчине не понравились соседи по купе
A- A+
Текст: КП-Новосибирск
Пенсионер с мачете напал на попутчиков в поезде
Фото: скриншот с видео t.me/IrinaVolk_MVD
68-летний томич накинулся с мачете на своих соседей по купе. Инцидент произошел в поезде «Томск - Адлер» ночью 30 января на перегоне «Каргат-Барабинск». Как отметил источник КП-Новосибирск, пенсионеру не понравились его попутчики. При этом он был изрядно пьяный, а в багаже с собой вез три огромных ножа.

- Он направлялся к родственникам в Казань. С ним в купе ехала 55-летняя женщина и 40-летний мужчина. Какого-то конфликта между ними не было. Они чем-то ему не понравились, он попросил их выйти из купе. Они отказались. Тогда он схватился за ножи, ранил и женщину, и мужчину, - рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Дебошира обезвредили на ближайшей станции Барабинск сотрудники Росгвардии. Он так просто не хотел сдаваться. Судя по оперативной съемке, пытался закрыться в купе, размахивал сразу двумя мачете, как бывалый самурай. И прыгал по полкам.

Сотрудникам транспортной полиции вместе с Росгвардией все-таки удалось скрутить «томского ниндзя». Его доставили в местный отдел полиции. А пострадавших отвезли в больницу.

Следователи Омского следственного отдела Восточного МСУТ СК России возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц».

Сейчас следствию предстоит выяснить, как пенсионер пронес огромные ножи в багажной сумке на поезд. Также суд решит вопрос об его аресте.
Теги
нападение

Все новости

В Бурятии прогорел юный сельский инвестор
01.02.2025 в 10:02
Дрейфовавшему два месяца в море жителю Бурятии предъявили обвинение
01.02.2025 в 09:38
Еще один очаг бешенства выявили в Бурятии
01.02.2025 в 09:11
На трассе в Бурятии сгорел микроавтобус
01.02.2025 в 08:59
Жителей Бурятии обрадуют повышением пособий
01.02.2025 в 08:46
Пенсионер с мачете напал на попутчиков в поезде
01.02.2025 в 08:40
В Улан-Удэ начались музыкальные облавы
01.02.2025 в 08:00
Турецкий роман
01.02.2025 в 07:00
25 детей из центра «Малышок» в Бурятии нашли своих родителей
31.01.2025 в 18:00
Ветеран СВО из Бурятии получил электроприводную кресло-коляску
31.01.2025 в 17:44
ЗУРХАЙ
с 29 января по 4 февраля

Читайте также
В Бурятии прогорел юный сельский инвестор
Не имея своих денег, юноша тайком оформил кредит на мать
01.02.2025 в 10:02
Дрейфовавшему два месяца в море жителю Бурятии предъявили обвинение
К Михаилу Пичугину у следователей две главные претензии
01.02.2025 в 09:38
Еще один очаг бешенства выявили в Бурятии
Всем животным в округе будут ставить вакцину
01.02.2025 в 09:11
На трассе в Бурятии сгорел микроавтобус
Пассажиры успели выбраться до того, как пламя охватило всю машину
01.02.2025 в 08:59
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru