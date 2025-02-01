На трассе в Бурятии сгорел микроавтобус

Рейсовый микроавтобус, ехавший в Улан-Удэ из Сосново-Озерского, загорелся вчера на автодороге в Заиграевском районе. Происшествие случилось около 6 часов вечера в нескольких километрах от села Старый Онохой.«Водитель автомобиля заметил дым из-под капота и высадил пассажиров. Он попытался справиться с огнем сам, но не смог и вызвал пожарных. Машина сгорела полностью. Пассажиры не пострадали», - рассказали в МВД Бурятии.Причину возгорания микроавтобуса выясняют дознаватели МЧС.