Происшествия 01.02.2025 в 09:11
Еще один очаг бешенства выявили в Бурятии
Всем животным в округе будут ставить вакцину
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии в одном из ДНТ Тарбагатайского района ветеринары выявили очаг бешенства среди животных. В связи с этим 30 января администрация района определила неблагополучные территории сроком на два месяца и приняла соответствующие решения по недопущению распространения заболевания.
«Государственной ветеринарной службой начат подворовой обход домохозяйств поселения. Ветеринары обследуют восприимчивых к бешенству животных на предмет наличия признаков заболевания. Кроме того, планируется проведение массовой вакцинации восприимчивых животных от бешенства в населенном пункте. На сегодня обследовано 50 дачных хозяйств, привито против бешенства 45 домашних животных», - рассказали в Управлении ветеринарии Бурятии.
Ведомство призывает жителей Бурятии избегать контакта с дикими животными, особенно если они проявляют нетипичное поведение, например, агрессию или чрезмерную дружелюбность. О таких случаях нужно немедленно сообщать в Бурприроднадзор, а также в Управление ветеринарии РБ по номеру «горячей линии» 36-20-22.
Напомним, в Бурятии в последние месяцы участились случаи заболевания бешенством среди животных, основная часть из них фиксируется в Улан-Удэ и Тарбагатайском районе. В связи с этим на состоявшимся в декабре заседании правительственной противоэпизоотической комиссии были приняты срочные меры по предотвращению дальнейшего распространения опасного вируса.
«Государственной ветеринарной службой начат подворовой обход домохозяйств поселения. Ветеринары обследуют восприимчивых к бешенству животных на предмет наличия признаков заболевания. Кроме того, планируется проведение массовой вакцинации восприимчивых животных от бешенства в населенном пункте. На сегодня обследовано 50 дачных хозяйств, привито против бешенства 45 домашних животных», - рассказали в Управлении ветеринарии Бурятии.
Ведомство призывает жителей Бурятии избегать контакта с дикими животными, особенно если они проявляют нетипичное поведение, например, агрессию или чрезмерную дружелюбность. О таких случаях нужно немедленно сообщать в Бурприроднадзор, а также в Управление ветеринарии РБ по номеру «горячей линии» 36-20-22.
Напомним, в Бурятии в последние месяцы участились случаи заболевания бешенством среди животных, основная часть из них фиксируется в Улан-Удэ и Тарбагатайском районе. В связи с этим на состоявшимся в декабре заседании правительственной противоэпизоотической комиссии были приняты срочные меры по предотвращению дальнейшего распространения опасного вируса.
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